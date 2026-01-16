Nav sliktu laikapstākļu, ja atceries par C vitamīnu
Ir janvāris. Ārā sniegs, sals, negants vējš, tikko pāri gājis sniegvilksnis. Apkārt daudzi šķauda, klepo un, jā, diemžēl arī slimo. Atklāti sakot, citus gadus šajā laikā arī es cīnījos ar iesnām un kakla sāpēm, taču šis gads ir citāds. Pirmo reizi ar prieku varu teikt: mans organisms ziemai ir gatavs! Ne iesnu, ne klepus. Un – nē, tā nav ne veiksme, ne brīnums.
Kāds ir mans noslēpums? Es varu to atklāt. Pagājušajā ziemā, kad apkārt klejoja kārtējais nezināmais vīruss, es nebiju izņēmums – tas mani atrada bez piepūles. Tieši tad ģimenes ārste man ieteica ļoti vienkāršu, bet konsekventu risinājumu – ziemas periodā ikdienā lietot C vitamīnu, nevis tikai tad, kad jau jūtos slikti. Jo lielākā daļa vīrusu infekciju ir saistītas ar C vitamīna neesību asinīs.
Es zinu, ka C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas un nervu sistēmas darbību, šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, nodrošina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams optimālai asinsvadu, kaulu, zobu, skrimšļu, smaganu un ādas darbībai, veicina normālas psiholoģiskās funkcijas un palīdz uzturēt imūnsistēmas darbību intensīvas fiziskas slodzes laikā un pēc tās, palīdz samazināt nogurumu un nespēku, uzlabo dzelzs uzsūkšanos un palīdz nodrošināt normālu vielmaiņu. L-askorbīnskābe (C vitamīns) ir arī viens no labi zināmajiem pretvīrusu līdzekļiem, īpaši gripas vīrusa infekciju sākumposmā. To pierāda arī pētījumi: ietekmi, ko rada gripas vīruss, var efektīvi novērst, ja vīrusa infekcijas sākumposmā C vitamīna koncentrācija ir pietiekami augsta; ja tā ir nepietiekama, gripas vīrusa tālāko attīstību nevar novērst. Randomizēti pētījumi ir parādījuši arī to, ka C vitamīns saīsina saaukstēšanās ilgumu, un tam ir lielāka ietekme uz smagākiem saaukstēšanās simptomiem.
Ar uzturu ir iespējams uzņemt apmēram 100 mg C vitamīna dienā, taču es zinu, ka gada aukstajā sezonā deva ir jāpalielina – ziemas laikā pieaugušajiem C vitamīna dienas deva būtu apmēram 500 mg. Tomēr man ilgu laiku bija sajūta, ka C vitamīns uztura bagātinātāju formā nav man piemērots, jo kuņģis uz to reaģē jutīgi – parādās dedzināšana, diskomforts.
Ārste izskaidroja, ka tas ir raksturīgi C vitamīna skābajai formai (askorbīnskābei), īpaši, ja to lieto regulāri vai tukšā dūšā. Bet ne visi C vitamīni ir vienādi – jaunākās paaudzes bezskābes C vitamīna formula nerada kairinājumu kuņģim. Turklāt kombinācijā ar bioflavonoīdiem tas ir vērtīgs C vitamīna avots ar augstu uzsūkšanās spēju.
Mana ģimenes ārste atsaucās arī uz sertificētas gastroenteroloģes Zanes Straumes pieredzi, kura apstiprina, ka gada aukstajā sezonā palielinās to pacientu skaits, kuri, lai izvairītos no vīrusu infekcijām, lielā daudzumā uzņem askorbīnskābi un tad sūdzas par atvilni un dedzināšanu kuņģī. Jo skābe, ko izraisa pastiprināta askorbīnskābes uzņemšana, tāpat kā skābu produktu lietošana, maina pH līmeni gremošanas traktā, un tas var izraisīt sāpes kuņģī un papildu kairinājumu. To ir īpaši svarīgi zināt cilvēkiem ar barības vada un kuņģa problēmām. Tāpēc arī ārste saviem pacientiem iesaka augstas absorbcijas, bezskābes vitamīna formu, piemēram, Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® piedāvāto LYL premium C, kura sastāvā ir kalcija L-askorbāts un kura formula ir bagātināta ar vērtīgiem bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu. Bioflavonoīdi nav tikai papildus bonuss – tiem ir ārkārtīgi liela loma savienojumā ar C vitamīnu, jo tie ir antioksidanti, kas neitralizē brīvos radikāļus, samazinot šūnu bojājumu. Bioflavonoīdu lietošana kopā ar C vitamīnu neļauj tam oksidēties un var spēcināt imunitāti, samazinot risku saslimt ar dažādiem vīrusiem. Tāpat bioflavonoīdiem ir zinātniski pierādīta augsta pretiekaisuma iedarbība.
Ārste akcentēja, ka, pateicoties Sepismart™ patentētajai tehnoloģijai, LYL premium C vitamīns pakāpeniski izdalās 8 stundu garumā, nodrošinot vienmērīgu un optimālu tā līmeni organismā visas dienas garumā. Praktiski tas nozīmē: mazāk svārstību, stabilāka iedarbība un reāls atbalsts ikdienā – tieši tas, kas ziemā ir visvairāk vajadzīgs!
Tāpēc arī man ģimenes ārste ieteica tieši LYL premium C – jaunākās paaudzes bezskābes C vitamīnu, kas ir piemērots ilgstošai lietošanai: 1 kapsula – profilaksei, 2 kapsulas (jeb 1004 mg C vitamīna), ja imunitāte klibo vai jau gadījies saslimt.
Tieši regularitāte izrādās manas veselības un labās pašsajūtas noslēpuma atslēga. Nevis “kad atceros”, bet – katru dienu! Un tas dod acīm redzamu rezultātu – šogad ziemu izdzīvoju ar enerģiju, bez iesnām, bez slimības lapas un sajūtas, ka ķermenis ir nemitīgā cīņā. Papildu bonuss – mazāks nogurums un attiecīgi labāka pašsajūta.
Mans secinājums? Tagad, kad ārā ir sals, sniegs un ziema rāda savu neganto raksturu, es zinu: nav sliktu laikapstākļu, ir tikai brīži, kad aizmirstam parūpēties par sevi.
Es savu veselības formulu esmu atradusi un varu aizdot arī jums. Lai šī ziema kļūst par pierādījumu tam, ka labsajūta nav nejaušība, bet izvēle!
Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.