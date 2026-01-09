Liepājas Reģionālā slimnīca uzsāk vecmāšu vadītu grūtnieču aprūpi
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas Ambulatorā daļa uzsāk vecmāšu vadītu, valsts apmaksātu aprūpi zema riska grūtniecēm, piedāvājot nepārtrauktu, uz pierādījumiem balstītu atbalstu ar labākiem mātes un jaundzimušā veselības iznākumiem. Aprūpi nodrošina pieredzējušas vecmātes, cieši sadarbojoties ar ginekologiem, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu visdrošāko palīdzību.
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas Ambulatorā daļa uzsāk vecmāšu vadītu grūtnieču aprūpi – pasaulē atzītu, uz pierādījumiem balstītu praksi, kas paredzēta zema riska grūtniecēm. Šīs aprūpes pamatā ir pārliecība, ka grūtniecība un dzemdības ir dabisks, fizioloģisks process, kurā sievietei nepieciešams profesionāls, cieņpilns un emocionāls atbalsts.
Vecmāšu vadītā aprūpē kvalificēta vecmāte nodrošina visaptverošu grūtnieces un jaundzimušā novērošanu visā grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā. Sieviete visu gaidību laiku ir sev labi pazīstamas vecmātes aprūpē, kas ļauj veidot uzticības pilnas attiecības, nodrošina nepārtrauktību un sniedz lielāku drošības sajūtu.
Starptautiskā pieredze apliecina, ka vecmāšu vadīta aprūpe ir saistīta ar labākiem mātes un jaundzimušā veselības rādītājiem – mazāku priekšlaicīgu dzemdību risku, retāku iejaukšanos dzemdību procesā un augstāku sieviešu apmierinātību ar saņemto aprūpi. Īpaši nozīmīgs ir emocionālais atbalsts, iespēja uzdot jautājumus, saņemt izsmeļošu skaidrojumu un būt aktīvai lēmumu pieņemšanā par savu un mazuļa veselību.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā grūtnieču novērošanu veiks pieredzējušas un profesionālas vecmātes – Laura Šime, Ilze Būmane un Alina Lomaņņikova.
Vecmāšu vadītā grūtnieču novērošana ir valsts apmaksāts pakalpojums un grūtniecēm par vizītēm nav jāmaksā. Aprūpes laikā sievietēm tiek nodrošināts skaidrs un pārskatāms novērošanas plāns, valsts apmaksāti nosūtījumi un nepieciešamie izmeklējumi, kā arī cieša sadarbība ar ginekologiem un citiem speciālistiem.
Svarīgi uzsvērt, ka vecmātes novēro fizioloģiski noritošu, zema riska grūtniecību. Ja grūtniecības laikā rodas riska faktori vai gaidības tiek klasificētas kā augsta riska, aprūpe tiek nodrošināta komandā kopā ar ginekologu, lai sievietei un mazulim tiktu sniegta visdrošākā un atbilstošākā medicīniskā palīdzība.
Vecmāšu vadītā aprūpe nozīmē sirsnību, mieru un profesionālas rūpes visā gaidību laikā – no pirmajām vizītēm līdz pēcdzemdību periodam. Tā ir iespēja sievietei justies uzklausītai un saprastai, zinot, ka līdzās ir speciālists, kurš pavada šo īpašo dzīves posmu ar zināšanām, pieredzi un cilvēcīgu attieksmi.
Pierakstam un papildu informācijai:
Vecmāte Laura Šime – 29961704
Vecmāte Ilze Būmane – 29484386
Vecmāte Alina Lomaņņikova – 28600832