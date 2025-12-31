Vai krustnagliņas tiešām palīdz pret sāpēm? Stāsta profesore Vija Eniņa
Tradicionāli krustnagliņas tiek uzskatītas par ziemas garšvielu, visdrīzāk – aromātisko ēterisko eļļu dēļ, ko tās satur, taču patiesībā mazie ķeburaiņi ir īsta brīnumzālīte.
Farmācijas doktore, ārstniecības augu pazinēja profesore Vija Eniņa atklāj, ka krustnagliņām piemīt spēcīga antibakteriāla darbība, tāpēc arī piparkūkas, kurām pievieno maltas krustnagliņas, ir gluži svaigas pat pēc gada, ja kāda aizķērusies skapītī.
To sastāvā bagātīgi esošā ēteriskā eļļa satur terpēnu maisījumu, kur galvenā loma atvēlēta eigenolam. Tam ir ļoti spēcīga antibakteriāla un mazliet anestezējoša darbība. Ne velti tīru eigenolu izmanto zobārstniecībā – uzpilina uz īdošā zoba, un sāpes uzreiz mazinās. Lūk, kāpēc tautas līdzekļu klāstā pret zobu sāpēm ieteikums pakošļāt krustnagliņu ieņem goda pjedestālu.
Vēl krustnagliņās ir miecvielas, nedaudz sveķveida un vaskveida vielu. Tās stimulē ēstgribu, gremošanas sistēmas darbību un palīdz pret sliktu dūšu. Ja, piemēram, braucot auto, metas nelabi, der pakošļāt krustnagliņu. Savukārt, sajaucot maltas krustnagliņas ar kanēli, iegūsi spēcīgu līdzekli cīņai ar sliktajām baktērijām.
Noderīgas receptes
- Tēja pret vēdersāpēm un vēdera pūšanos: tējkaroti krustnagliņu aplej ar karstu ūdeni un ļauj ievilkties desmit minūtes. Pēc tam nokās vai dzer tāpat. Tēja uzlabos gremošanas procesus, uzveiks sliktās baktērijas vēderā, mazinās sāpes un palīdzēs atbrīvoties no gāzu uzkrāšanās.
- Pret zobu un auss sāpēm: sešām krustnagliņām pievieno ēdamkaroti sezama eļļas un divas minūtes pavāri uz mazas uguns. Gatavo novārījumu padzesē, uzpilini uz vates vai marles tampona un uzliec sāpošam zobam vai aizliec aiz sāpošās auss. Iekšā ausī gan neliec, jo eļļa nokļūs tās dziļumā, bet jebkurš šķidrums no auss ir jādabū laukā. Eļļu nevarēsi ne izslaucīt, ne kā citādi dabūt ārā.
- Komprese ādas veselībai: sasmalcini krustnagliņas, vislabāk piestā, un pievieno nedaudz ūdens, lai veidojas pabieza putriņa. Pagatavojumu vari izmantot kā masku sejai un citām vietām, kur metas pūtītes vai citi līdzīgi izsitumi, vai likt uz pušumiem. Slimajai vietai uzlikto putriņu pārklāj ar marli vai citu drānu, lai neapkalst, un paturi pēc sajūtām – vidēji piecas līdz desmit minūtes. Pēc tam nomazgā ar siltu ūdeni. Tāpat vari rīkoties, ja ir sāpošas locītavas vai smeldz muskuļi.
- Bērniem un sausai ādai: lēzenu tējkaroti krustnagliņu aplej ar glāzi eļļas (derēs jebkāda), trauku noliec siltumā un nedēļu ļauj ievilkties. Tikai neturi to saulē, jo krustnagliņās esošā ēteriskā eļļa mīl tumsu. Laiku pa laikam saskalini šķidrumu, bet gatavu vari nokāst vai lietot tāpat, ieziežot ādu.
- Organisma attīrīšanai: samal krustnagliņas kafijas dzirnaviņās un lieto pa pustējkarotei divreiz dienā, uzdzerot glāzi silta ūdens. Krustnagliņu pulveris palīdzēs atbrīvoties no visa sliktā, kas uzkrājies organismā un asinīs, tā palīdzot tikt galā ar šo sārņu ārējām izpausmēm – dažādām pumpām, kārpām, augoņiem...
Svarīgi!
Ja tev ir kuņģa čūla vai paaugstināts asinsspiediens, krustnagliņas lieto uzmanīgi vai labāk pirms tam pakonsultējies ar savu ārstu.
Ņem vērā:
- Krustnagliņas ir vērtīgas, ja tajās esošā ēteriskā eļļa nav izgarojusi. Pārbaudīt to kvalitāti ir vienkārši: iemet krustnagliņas ūdenī. Ja tās būs kvalitatīvas un saturēs daudz ēterisko eļļu, krustnagliņas peldēs vertikāli – ar galviņu uz augšu. Tās, kas guļ uz sāniem, vari izmest, jo tādām būs saglabājusies tikai smarža, ēterisko eļļu būs maz.
- Krustnagliņas ēdienam vai dzērienam jāpievieno īsi pirms gatavošanas beigām. Pārāk ilgi turot karstā ūdenī, krustnagliņu aromāts izgaros un dzēriens vai ēdiens kļūs rūgtens.
- Krustnagliņas uzglabā hermētiski noslēgtā traukā, bet maltas tās jāizlieto dažu mēnešu laikā.
- Krustnagliņas palīdzēs aizbiedēt kodes no drēbju skapja. Dažus pumpurus ietin marlē, saberz un liec plauktā pie drēbēm.