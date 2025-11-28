Kāpēc nevajadzētu košļāt košļājamo gumiju? Šeit ir atbilde
Skolotāji un vecāki bieži brīdina bērnus nekošļāt gumiju, un tagad tam ir arī pamatots arguments. Katrā košļājamās gumijas gabaliņa sastāvā var būt simtiem vai pat tūkstošiem mikroplastmasas daļiņu, kas izdalās siekalās un var tikt norītas.
Pietiek jau ar to, ka cilvēki ik gadu, sev nemanot, apēd desmitiem tūkstošu mikroplastmasas daļiņu ar pārtiku, dzērieniem un iepakojumu. Tagad šim sarakstam var pievienot arī košļājamo gumiju, brīdina zinātnieki no Kalifornijas Universitātes Losandželosā (UCLA).
Pētnieki testēja piecus sintētiskās un piecus dabīgās košļājamās gumijas zīmolus, ko var nopirkt parastos veikalos. Viņi palūdza brīvprātīgajiem košļāt katru no testa gumijām četras minūtes un pēc tam izmērīja mikroplastmasas daļiņu daudzumu viņu siekalās.
Vidēji viens grams gumijas izdalīja ap 100 mikrodaļiņu, bet dažos zīmolos šis skaits sasniedza pat 600 daļiņu uz gramu. Tā kā viens gabaliņš sver aptuveni 2–6 gramus, lielāks gabals varētu saturēt līdz pat 3000 mikrodaļiņu plastmasas.
Tādējādi persona, kas gadā izkošļā 160 līdz 180 košļājamās gumijas gabaliņus, iespējams, norij ap 30 000 mikroplastmasas daļiņu tikai no gumijas vien.
Neraugoties uz šiem satraucošajiem datiem, zinātnieki vēl nevar droši pateikt, kā tas ietekmē cilvēka veselību. “Mūsu mērķis nav biedēt sabiedrību,” saka pētnieks Sanžejs Mohantijs (Sanjay Mohanty). “Zinātnieki vēl nezina, vai mikroplastmasa ir bīstama, jo vēl nav veikti klīniskie pētījumi ar cilvēkiem.”
