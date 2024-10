Tīrīšanas padomi: kā efektīvi izņemt košļājamo gumiju no auduma

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā noņemt košļājamo gumiju no apģērba, ir sasaldēšana. Ieliec apģērbu plastmasas maisiņā un novieto saldētavā uz diennakti. Pēc sasaldēšanas gumija sacietē un viegli atdalās, ja viegli berzē audumu vai izmanto mīkstu birsti. Dažreiz gumija pat nobirst pati. Sasaldēšana nesabojās apģērbu, un tas īpaši noderēs arī vilnas drēbēm, kurām šī metode palīdz atbrīvoties no kodēm.