Šī dārzeņa sulu vajadzētu dzert visiem, kam ir augsts asinsspiediens
Asinsspiedienu ietekmē dažādi faktori – cik bieži nodarbojaties ar fiziskām aktivitātēm, kāds ir jūsu stresa līmenis, kā arī ēdienkarte. Jaunākie pētījumi liecina, ka augstu asinsspiedienu līdz zināmam līmenim iespējams pazemināt ar vienkāršu, bet spēcīgu sabiedroto – biešu sulu.
Pētījuma rezultāti
Kā vēsta portāls womenshealthmag.com, žurnālā "Free Radical Biology and Medicine" publicētais pētījums analizēja 39 dalībniekus līdz 30 gadu vecumam un 36 dalībniekus vecumā no 60 līdz 70 gadiem. Viņi divās atsevišķās divu nedēļu fāzēs lietoja:
- nitrātiem bagātu biešu sulu,
- placebo dzērienu bez nitrātiem.
Starp abām fāzēm bija divu nedēļu “pauze”, lai organisms atjaunotos. Zinātnieki veica gan asinsspiediena mērījumus, gan arī analizēja mutes mikrobiomu. Rezultāti parādīja, ka nitrātiem bagāta biešu sula mainīja mutes mikrofloru, īpaši gados vecākiem dalībniekiem: samazinājās nevēlamās baktērijas un pieauga labvēlīgās baktērijas.
Turklāt vecākajiem dalībniekiem pēc biešu sulas lietošanas būtiski pazeminājās asinsspiediens, kamēr, lietojot placebo dzērienu, efekts netika novērots.
Kā bietes palīdz asinsspiedienam?
Bietes satur nitrātus, kas mutes dobumā pārvēršas par nitrītiem, bet kuņģī – par slāpekļa oksīdu. Šī viela paplašina un atslābina asinsvadus (procesu sauc par vazodilatāciju), tādējādi uzlabojot asinsriti un pazeminot asinsspiedienu.
Svarīga nozīme ir arī mutes mikrobiomam – bez “labajām” baktērijām nitrātu pārveide nenotiek pietiekami efektīvi. Līdz ar to uzturs, kas bagāts ar biešu un citu lapu zaļumu nitrātiem, palīdz uzturēt veselīgu mutes mikrofloru un sirds veselību kopumā.
Cik daudz biešu nepieciešams?
Pētījumi rāda, ka asinsspiediena uzlabojumus iespējams panākt, lietojot no 70 līdz 250 ml biešu sulas dienā (aptuveni vienu glāzi). Svarīgi atcerēties, ka bietes neaizstāj ārsta nozīmētos medikamentus, bet var būt vērtīgs papildinājums asinsspiediena kontrolei.
Citi ieguvumi veselībai
Bietes sniedz organismam vēl daudz labumu:
- šķiedrvielas, kas veicina gremošanu un zarnu veselību,
- antioksidanti, kas mazina iekaisumu un samazina hronisku slimību risku,
- folāti un kālijs, kas atbalsta sirds veselību,
- mitohondriju darbības uzlabošana, kas palīdz sportiskajai izturībai un enerģijas ražošanai šūnās.
Ja bietes nav jūsu iecienītais dārzenis, līdzīgu efektu iespējams iegūt ar citiem nitrātiem bagātiem produktiem – spinātiem, selerijām un kāpostiem.