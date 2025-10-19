Aizsvīduši pakešu logi var nopietni kaitēt veselībai, brīdina ārsts
Pelējums, kas veidojas no aizsvīdušiem pakešu logiem, negatīvi ietekmē plaušas – cilvēki sāk slimot ar hronisku bronhītu, astmu un biežāk inficējas ar vīrusiem.
Šādu skarbu patiesību TV24 raidījumā “Ārsts atbild” atklāj Skrides Sirds klīnikas alergologs, pneimonologs Māris Bukovskis.
“Padomju laikā celtajās mājās logi bija tādi, kā bija, vējš svilpoja cauri, bet toties bija laba ventilācija un neuzkrājās mitrums,” stāsta ārsts. “Tajā brīdī, kad parādījās pakešu logi, dzīvokļos parādījās arī aizsvīduši logi un sāka veidoties pelējums, kas ir ļoti slikta lieta, jo pelējums ļoti ietekmē, veicina elpceļu infekcijas. Cilvēki sāk slimot ar hronisku bronhītu, bieži inficējas ar vīrusiem, viņiem ir hroniskas iesnas un galu galā var attīstīties bronhiālā astma vai arī – alerģija pret pelējuma sēnēm.”
Kā glābt situāciju? Bukovskis teic, ka jābūt labai vēdināšanai, ventilācijai. “Pakešu logos jābūt mazām lūkām, kas nodrošina minimālo gaisa mitruma samazināšanos ventilācijas rezultātā,” viņš piebilst. Mājvietai jābūt arī labi nosiltinātai, un ar mitruma savācējiem vien būšot par maz. Savukārt, jautāts par dažādiem aromatizētājiem un difuzoriem, kā tie ietekmē elpceļus, Bukovskis norāda, ka veseliem cilvēkiem tas nekaitēs, bet, piemēram, cilvēkiem, kuriem ir bronhiālā astma, to ietekme var būt negatīva, tāpēc labāk pārlieku neaizrauties.