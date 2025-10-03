Ejot gulēt, mēdz fonā uzlikt mūziku vai dabas skaņas? Miega speciāliste skaidro, cik labi vai slikti tas ir
White noise jeb "baltais troksnis" ir kļuvusi par populāru izvēli cilvēkiem, kuri cieš no miega traucējumiem vai tiem, kuri dzīvo trokšņainās vidēs.
Kā Jauns.lv skaidro Miegacentrs.lv speciāliste Dr. Sintija Strautmane, reizēm dažādi ārējās vides trokšņi var traucēt miegu, bet daļai cilvēku neitrālas skaņas var palīdzēt mazināt šo trokšņu radīto diskomfortu, sekojoši uzlabojot miega ilgumu un kvalitāti: "Par "balto troksni" dēvē troksni, kas satur dažādas vienmērīgas skaņas, ko dzirdam fonā, piemēram, lietus, jūras šalkoņa, ventilators, veļas mašīna u.c.”
Speciāliste uzsver, ka fona troksnis galvenokārt uzlabo aizmigšanu, un ir vairākas versijas, kā to varētu izskaidrot.
Pirmkārt, baltais troksnis palīdz “izšķīdināt” apkārtējās skaņas. Cilvēka smadzenes asāk reaģē uz pēkšņiem stimuliem, piemēram, negaidīta durvju aizciršana, suņu riešana u.tml. var vieglāk iztraucēt miegu nekā nepārtraukts fona troksnis, bet, ja fonā ir neitrāla, nepārtraukta skaņa, tā palīdz maskēt citus trokšņus, mazinot iespēju, ka tie varētu traucēt miegu.
Otrkārt, baltais troksnis veicina relaksāciju – pētījumos ir pierādīts, ka mierīgas, neitrālas skaņas palēnina sirdsdarbību un elpošanu, kā arī mazina stresu un palīdz nomierināt prātu. Tas ir pietiekami monotons, lai maskētu fona skaņas, bet nav tik stimulējošs, lai uzturētu nomodu, līdz ar to tas palīdz nomierināties un vieglāk iemigt.
Treškārt, fona troksnis var būt daļa no gulētiešanas rituāla kopā ar citām miegu veicinošām nodarbēm, rosinot nosacījuma refleksa izveidošanos – dzirdot balto troksni, parādās vēlme gulēt un ir vieglāk iemigt.
Vaicāta, vai ir cilvēki, kuriem šādi aparāti var līdzēt, vai ir citi, kuriem gluži otrādi – kaitē, Strautmane min, ka, ja baltais troksnis ir pārāk skaļš, atrodas pārāk tuvu gulētājam, vai arī tiek lietots pārāk ilgstoši, sevišķi maziem bērniem, tas ilgtermiņā var radīt risku dzirdes traucējumu attīstībai.
“Ja skaņu radošā ierīce izstaro pārāk spilgtu apgaismojumu, tas var pasliktināt miega kvalitāti. Atsevišķās situācijās baltais troksnis var negatīvi ietekmēt miegu bērniem un pieaugušajiem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu, tomēr katra situācija ir jāvērtē individuāli,” sacīja Strautmane.
Viņa skaidro, ka ir dažādas iespējas, kā radīt balto troksni – piemēram, mobilajos telefonos ir pieejamas īpašas baltā trokšņa aplikācijas, kā arī ir speciāli ražotas pārnēsājamas skaņas ierīces baltā trokšņa radīšanai, tomēr svarīgākais, kam būtu jāpievērš uzmanība, izmantojot balto troksni, ir pārliecināties, ka tas nepārsniedz 50-70 dB pieaugušam cilvēkam (bērnam līdz 50 dB), lai tas neradītu dzirdes traucējumus nākotnē.
“Lai mazinātu iespējamo dzirdes traucējumu attīstīšanos, baltā trokšņa avotu vēlams novietot pēc iespējas tālāk – vismaz 2 metrus no gulētāja; vēl var fona troksni atstāt nevis uz visu nakti, bet uz iespējami īsu laika periodu, piemēram, tikai uz iemigšanas brīdi, kā arī nodrošināt iespējami klusāku skaņu (bērnam līdz 50 dB, pieaugušajam – 50-70 dB). Ja ierīce arī izgaismo telpu, būtiski, lai gaismas spožums nebūtu pārāk spilgts un lai būtu iespējami mazāk zilās gaismas,” norāda speciāliste.