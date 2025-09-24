Kas notiek, ja dzer kafiju tukšā dūšā
Kafija ir viens no populārākajiem dzērieniem pasaulē, kas sniedz ieguvumus veselībai, uzlabo modrību un pat smadzeņu darbību. Bet kā pareizi dzert kafiju? Lielākā daļa cilvēku var droši dzert kafiju tukšā dūšā, bet citiem var rasties kuņģa un zarnu trakta diskomforts un citi simptomi.
Kas jāzina, ja dzerat kafiju tukšā dūšā, atgādina vietne verywellhealth.com.
Paaugstināts kuņģa skābums un grēmu risks
Kafija ir skābs dzēriens, tāpēc, dzerot to tukšā dūšā, kuņģis var ražot vairāk skābes. Pārāk daudz kuņģa skābes var kairināt kuņģa gļotādu un izraisīt grēmas. Kafijas dzeršana var veicināt kuņģa skābes veidošanos. Kad skābe atgriežas barības vadā, tā izraisa dedzinošu sajūtu krūtīs, ko sauc par grēmām vai refluksu. Cilvēkiem, kuriem ir grēmas, kairināto zarnu sindroms utt., jābūt jābūt uzmanīgiem, dzerot kafiju tukšā dūšā. Ja, dzerot kafiju, rodas grēmas, pirms kafijas baudīšanas mēģiniet apēst kādu uzkodu. Ēdiena klātbūtne kuņģī var palīdzēt novērst lielākas kuņģa skābes veidošanos.
Kofeīna uzsūkšanās ir ātrāka
Kafijas dzeršana tukšā dūšā var palīdzēt organismam ātrāk absorbēt tajā esošo kofeīnu. Kofeīns ir dabisks stimulants un var izraisīt nervozitāti vai nemieru. Kafijas dzeršana kopā ar ēdienu var palēnināt uzsūkšanos un samazināt kofeīna blakusparādību risku. Pārāk daudz kofeīna var izraisīt nemieru, paātrinātu sirdsdarbību un trauksmi. Tas var izraisīt arī galvassāpes un paaugstinātu asinsspiedienu. Ir svarīgi atzīmēt, ka pētījumos, kuros atklāta saikne starp kafiju un trauksmi, tika analizēti cilvēki, kuri dienā izdzer vairāk nekā sešas tases kafijas. Lielākā daļa veselības ekspertu iesaka ierobežot kofeīna uzņemšanu līdz 400 miligramiem dienā. Tas ir aptuveni tik daudz, cik ir četrās līdz piecās kafijas tasēs. Kofeīna iedarbība pieaugušajiem var ilgt līdz septiņām stundām, tāpēc mēģiniet nedzert kafiju tukšā dūšā pirms gulētiešanas.
Gremošanas problēmas
Dažiem cilvēkiem, dzerot kafiju tukšā dūšā, var rasties gremošanas problēmas. Simptomi var būt vēdera uzpūšanās, krampji, slikta dūša, grēmas vai caureja. Dažiem cilvēkiem var rasties pastiprināta vajadzība pēc vēdera izejas. Cilvēkiem ar kairinātu zarnu sindromu (KZS) pēc kafijas dzeršanas var rasties kuņģa-zarnu trakta diskomforts vai caureja.
Hormonālas izmaiņas
Kafijas dzeršana tukšā dūšā var izraisīt hormonālas izmaiņas organismā. Kafijā esošais kofeīns stimulē kortizola, kas plašāk pazīstams kā stresa hormons, izdalīšanos. Kortizols regulē vielmaiņu un asinsspiedienu. Paaugstināts kortizola līmenis var palielināt trauksmes, aizkaitināmības un miega problēmu risku. Laika gaitā augsts kortizola līmenis var izraisīt sirds slimības un kaulu masas samazināšanos. Par laimi, kortizola līmeņa paaugstināšanās no kofeīna nešķiet būtiska un nav saistīta ar veselības problēmām.
Kafija un barības vielu uzsūkšanās
Daži pētījumi liecina, ka kafijas dzeršana var traucēt organisma spēju absorbēt noteiktas barības vielas. Kafijas dzeršana kopā ar dzelzi saturošiem pārtikas produktiem var ietekmēt dzelzs uzsūkšanos organismā.