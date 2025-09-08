Gada laikā būtiski dārgāka kļuvusi kafija, gaļa un šokolāde
Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju samazinājās par 0,2%, bet gada laikā - šogad augustā salīdzinājumā ar 2024. gada augustu - palielinājās par 4,1%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, augustā pieaudzis par 3,2%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju bija ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (-0,2 procentpunkti), alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (-0,1 procentpunkts), pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (-0,1 procentpunkts), kā arī ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,1 procentpunkts) un dažādu preču un pakalpojumu grupai (+0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,3%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā mēneša laikā bija svaigiem dārzeņiem (-5,6%), kartupeļiem (-10%) un svaigiem augļiem (-2,3%). Akciju ietekmē lētāka bija žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (-1,3%), piens (-2,3%) un kafija (-0,7%). Cenas samazinājās svaigām vai atdzesētām zivīm (-5,8%). Savukārt akciju noslēgumu rezultātā cenas pieauga sieram un biezpienam (+1,6%), maizei (+0,9%), šokolādei (+2,8%) un piena produktiem (+1,6%). Dārgāki bija arī konditorejas izstrādājumi (+0,9%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 1,9%. Alkoholiskie dzērieni palika lētāki par 3,1%, ko galvenokārt ietekmēja akcijas alum, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un vīnam. Tabakas izstrādājumi sadārdzinājās par 0,4%.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,6%. Būtiskākais cenu kāpums grupā bija elektroenerģijai (+2,5%) un mājokļa īrei (+3,1%). Savukārt lētāka bija siltumenerģija (-0,5%).
Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi kļuva lētāki par 1,4%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums degvielai par 2,1%, tostarp benzīnam - par 3,2%, dīzeļdegvielai - par 1,5% un auto gāzei - par 1,1%. Lētāki bija arī pasažieru aviopārvadājumi. Savukārt sadārdzinājās pasažieru pārvadājumi pa autoceļiem, kā arī personisko transportlīdzekļu apkope un remonts.
Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem cenas mēneša laikā samazinājās par 0,6%. Akciju ietekmē, lētāka bija barībai lolojumdzīvniekiem (-3,1%). Cenas samazinājās arī ziediem.
Restorānu un viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā pieauga par 1,3%. Būtiskākais cenu kāpums mēneša laikā bija viesnīcu pakalpojumiem (+6%). Sadārdzinājās arī restorānu un kafejnīcu pakalpojumi (+0,6%).
Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas mēneša laikā palielinājās par 2,2%. Galvenokārt noslēdzoties akcijām, dārgākas bija personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums mēneša laikā bija apaviem un farmaceitiskajiem produktiem. Savukārt cenas pieauga kompleksajiem telekomunikāciju pakalpojumiem un apģērbiem.
Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2025.gada augustā, salīdzinot ar 2024.gada augustu, bija pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+2 procentpunkti), ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,6 procentpunkti), kā arī alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (+0,3 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 7,5%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu šajā grupā bija kafijai (+34,2%). Dārgāka bija arī mājputnu gaļa (+20,3%), šokolāde (+29,9%), svaigi augļi (+12,3%), olas (+23,5%), sviests (+20%), siers un biezpiens (+5,5%). Cenas pieauga piena produktiem (+5,7%), svaigiem dārzeņiem (+4,3%), konditorejas izstrādājumiem (+3,7%), pienam (+5,4%), liellopu gaļai (+28,8%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+2,3%), kā arī augu eļļai (+12,9%). Savukārt lētākas bija svaigas vai atdzesētas zivis (-14,9%), kartupeļi (-5,5%), milti un citi graudaugi (-5,2%), cukurs (-8,4%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 3,8%. Tabakas izstrādājumiem gada laikā cenas palielinājās vidēji par 9,7%. Alkoholisko dzērienu cenas kāpa par 0,7%, sadārdzinoties stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Savukārt cenu kritums bija alum.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 3,6%. Tostarp būtiskākais cenu kāpums bija elektroenerģijai (+9,2%). Dārgāki bija mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi (+7,9%), dabasgāze (+10,9%), mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi (+12%), atkritumu savākšana (+11%), mājokļa īres maksa (+5,5%), kanalizācijas pakalpojumi (+4,2%) un ūdensapgāde (+2,8%). Savukārt lētāka bija siltumenerģija (-4,3%) un cietais kurināmais (-3,9%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā kāpa par 2,7%. Dārgāki kļuva ārstu speciālistu pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medicīnas analīžu laboratoriju un rentgenoloģijas centru pakalpojumi, bet lētāki bija farmaceitiskie produkti.
Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 3,6%, sadārdzinoties televīzijas abonēšanas maksai, atpūtas un sporta pakalpojumiem, laikrakstiem un žurnāliem.
Restorānu un viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 5,2%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenas pieauga restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem - par 4,1%, ēdnīcu pakalpojumiem - par 6,3% un ātrās ēdināšanas pakalpojumiem - par 6,5%. Gada laikā sadārdzinājās arī viesnīcu pakalpojumi par 7,5%.
Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas gada laikā palielinājās par 3,8%. Dārgākas bija personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi. Sadārdzinājās arī uzturēšanās maksa veco ļaužu pansionātos un frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi. Lētāka bija autotransportlīdzekļu apdrošināšana.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija telekomunikāciju pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem personiskajiem transportlīdzekļiem, pirmsskolas izglītībai, apaviem, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem. Savukārt lētāka bija degviela (-0,7%) un lietotas automašīnas.