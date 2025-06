Jo vairāk dzersi kafiju, jo veselīgāk novecosi, liecina 30 gadu ilgais pētījums

Daudzi zina, ka kafija var izraisīt trauksmi, strauju asinsspiediena paaugstināšanos un traucēt miegu, tāpēc ārsti iesaka to lietot ar mēru. Tomēr jaunā pētījumā, kas prezentēts Amerikāņu Uztura biedrības konferencē (American Society for Nutrition), atklāts, ka sievietēm, kuras ikdienā patērē lielāku kofeīna daudzumu (galvenokārt no kafijas), ir par 13% lielāka iespēja saglabāt prāta asumu, kā arī fizisko un garīgo veselību.