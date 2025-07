Dakteris Černišovs: "Novērtējiet savu dzīvesbiedru, viņš ir jūsu ilga mūža garants!"

Jādomā, vai visu laiku vērts nēsāt līdzi ūdens pudeli. Jā, un par pašu pudeli arī vērts aizdomāties, ja tā ir no plastmasas. Sabiedrība atzinusi par problēmu dzīvo organismu piesārņotību ar mikroplastiku — bet pudeles ir šī piesārņojuma avots. Cilvēks gadā uzņemot aptuveni 50 tūkstošus mikroplastikas gabaliņu; daļa no tiem izdalās, pārējās uzkrājas organismā. Tāpēc der izvērtēt, vai tiešām apzināti gribam piesārņot organismu, lietojot plastmasas traukus un dzerot no plastmasas pudelēm. Tās patiešām ir ļaunums.