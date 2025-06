Krikšķ žoklis – brīdinājums, ko nedrīkst ignorēt. Vai tas var ieklemmēties?

Kad strādājam ar klikšķiem, mēģinām panākt vienu no trim iznākumiem: klikšķis kļūst klusāks, klikšķis parādās vēlāk vai klikšķa vispār vairs nav, katru reizi atverot muti. Skaļumu pacients izvērtē diezgan subjektīvi, to kabinetā nemērām. To, ar kādu laika intervālu klikšķis parādās, gan var izmērīt. Piemēram, ja klikšķis parādās pēc 40 milimetru žokļa atvēruma, tad nav iemesla uztraukumam. Pacients arī pats subjektīvi novērtē – ja no piecām reizēm, kad viņš atver muti, noklikšķ tikai vienu reizi, viņš jūtas daudz komfortablāk.