Sāpes, kas dzen izmisumā - kas notiek ar mūsu sprandu, skaidro neiroloģe Eva Šankova

Cilvēki bieži vien nav gatavi ieguldīt savu enerģiju, lai ilgtermiņā veicinātu labu veselību. Tas, protams, prasa nozīmīgas korekcijas dzīvesveidā, ko daudzi nespēj izprast vai novērtēt. Bieži vien viņi domā: tas taču nenotiks ar mani, vai tiešām ir vērts? Tomēr tieši dzīvesveida korekcijas ir pamatu pamats veselīgai dzīvei. Tik ierasti ir šādi dialogi un situācijas vizītēs. “Pacienti atkārtoti nāk pie manis ar sāpju paasinājumiem, lai gan viņi ir apmeklējuši fizioterapeitu. Uz jautājumu, vai turpinājāt mājās vingrot, atbilde ir – nē,” stāsta neiroloģe Eva Šankova. “Bet mēs nevaram sagaidīt labus rezultātus bez pacienta iesaistes. Liela atbildība gulstas uz paša pacienta pleciem. Tikai ievērojot visas rekomendācijas, iespējams sasniegt vēlamos rezultātus. Svarīga ir ārsta un pacienta sadarbība. No pacienta puses – ieklausīties ārsta rekomendācijās un tās censties ievērot. No ārsta puses – izrunāt provocējošos faktorus, to, ko varētu koriģēt, piemeklēt nepieciešamos medikamentus, virzīt uz rehabilitāciju. Tātad ārsts var iedot plānu, un, lai tas īstenotos veiksmīgi, svarīgi arī, lai pacients izpilda savu mājasdarbu.”