23 gadus vecā Aleksa domāja, ka ellīgās galvassāpes ir no paģirām, taču tas bija tikai sākums

Gadu pēc insulta Aleksa spēja pilnvērtīgi komunicēt un atsāka spēlēt volejbolu. Desmit gadus vēlāk Aleksa, kura visu atlikušo mūžu lietos asins šķidrinošas zāles, strādā savas ģimenes tējnīcā. Lai gan viņas risks piedzīvot vēl vienu insultu ir daudz mazāks, Aleksa atzīst, ka, ja viņai tāds būtu, viņai "vienkārši būtu jāsamierinās". "Es divas reizes biju slimnīcā, jo man bija galvassāpes, kas nepārgāja, bet manas slimības vēstures dēļ viņi mani diezgan ātri izmeklēja," viņa piebilst. Aleksa arī izveidoja insulta atbalsta grupu, lai palīdzētu tādiem cilvēkiem kā viņa. “Es to sāku, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, bet tas palīdzēja arī man. Mani ieskauj cilvēki, kas mani pilnībā saprata, izprata manas jūtas un to, ko es pārdzīvoju. Es sapratu, ka neesmu viena. Mēs to saucam par galveno klubu, kurā neviens nevēlas atrasties. Man ir tik paveicies, ka joprojām esmu šeit. Es neuztveru insultu kā negatīvu lietu, jo es vairāk novērtēju to, kas man ir.” Viņa piebilst, ka tagad gaida bērniņu, tāpēc priekšā ir daudz pārmaiņu: “Pēc visa notikušā tas ir biedējoši, bet es pieņemu katru dienu un to, ko tā nes.”