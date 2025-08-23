Prinča Filipa skarbais komentārs pēc Harija kāzām ar Meganu pārsteidza pat karalieni
Prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas 2018. gadā nav palikušas bez kolorītām piezīmēm arī no karaliskās ģimenes. Jaunā grāmata atklāj, ka Edinburgas hercogs princis Filips pēc ceremonijas izteicies visai skarbi.
Čārlza III bijušais sulainis Grants Herolds apgalvo, ka Edinburgas hercogs nav atturējies no komentāriem pēc tam, kad princis Harijs un Megana Mārkla 2018. gadā teica viens otram “jāvārdu”. Savas gaidāmās atmiņu grāmatas “The Royal Butler” (“Karaliskais sulainis”) fragmentā, kas publicēts laikrakstā “The Telegraph”, etiķetes eksperts apgalvo, ka dzirdējis “dažus izmeklētus vārdus” no karalienes Elizabetes II vīra.
“Kad visas formalitātes bija beigušās, mēs vērojām, kā pārējie karaliskās ģimenes locekļi iznāk no kapelas,” raksta Herolds. “Kad iznāca princis Filips, viņš pagriezās pret karalieni un teica: “Paldies dievam, ka tas ir beidzies.””
Megana Mārkla, amerikāņu aktrise apprecējās ar britu princi Svētā Džordža kapelā. Kāzas apmeklēja gan karaliene, kura nomira 2022. gadā, gan Filips, kurš aizgāja mūžībā 2021. gadā.
Vairāki karaliskās ģimenes eksperti sacīja, ka viņus Filipa it kā izteiktie vārdi nepārsteidz. “Viņam kāzās bija 96 gadi,” sacīja britu karaliskās ģimenes eksperte Hilarija Fordviča. “Viņš bija tikko atlabis pēc operācijas, tāpēc, visticamāk, jutās slikti un bija noguris. Šādā vecumā jebkurš nebūtu savā labākajā formā.”
“Princis Filips bija bēdīgi slavens ar savu krāsaino valodu un nereti arī neatbilstošiem, aizskarošiem izteikumiem,” piebilda britu raidorganizācijas pārstāve un fotogrāfe Helēna Čarda.
“Viņa neveiklie izteicieni kļuva par normu, daudzi tos skaidroja ar viņa asprātīgo mēli, tiešumu un to, ka viņš nāca no vecākas paaudzes. Šajā gadījumā Filips jutās vājš, noguris un piekusis. Viņam pietrūka takta,” viņa sacīja, piebilstot: “Tas nebija personisks uzbrukums Saseksiešiem.”
Karaliskās ģimenes eksperts Ians Pelhems Tērners teica, ka viņam ir labi pazīstama Filipa ass valoda un skarbie paņēmieni dzīvē. “Ir daudz necenzētu vārdu, ar kuriem varētu raksturot Filipu, kurš bija pazīstams ar saviem atklātajiem uzskatiem,” sacīja Tērners. “Kad strādāju kā karaliskais fotogrāfs, vienmēr pārbaudīju savu dzīvības apdrošināšanu, jo viņš mēdza būt bīstams, īpaši, kad brauca ar savu karieti. Vairāk nekā vienreiz viņš pilnā tempā traucās manā virzienā. Reiz man pat nācās lēkt ērkšķu krūmā, lai izvairītos, un viņš nomurmināja līdzīgu lamu vārdu. Patiesībā viņš bija visnepatīkamākais karaliskais pārstāvis, ar kuru nācies strādāt.”
Filips vairāk nekā septiņus gadu desmitus atbalstīja savu sievu – ilglaicīgāko Anglijas monarhu. Publiski viņa viņu sauca par savu klinti.
Prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas
Lielbritānijā Vindzoras pils Sv.Jura kapelā notikušas prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas.