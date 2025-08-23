FOTO: par franču Bredu Pitu dēvētais Holivudas siržu lauzējs Olivjē Martiness kļuvis neatpazīstams
Kādreiz viņš bija viens no lielākajiem Holivudas elkiem, un prese viņu dēvēja par “franču Bredu Pitu”. Taču divas desmitgades pēc savas popularitātes virsotnes 2000. gados Olivjē Martiness ir kļuvis par pilnīgu pretstatu reiz pievilcīgajam aktierim.
Martiness, kurš vislabāk pazīstams ar lomām tādās filmās kā “Neuzticīgā” un “S.W.A.T.”, kādreiz baudīja nozīmīgus panākumus – ieguva prestižo Cēzara balvu un piedalījās Holivudas grāvējfilmās. Viņa romantisko attiecību sarakstā bija tādas zvaigznes kā Kailija Minoga un Rouzija Hantingtone-Vaitlija, vēlāk viņš apprecējās ar Hali Beriju.
Pēdējos gados Olivjē ir attālinājies no slavas un viņa dzīvesveids vairs neatgādina Holivudas spožumu un greznību. Kopš 2018. gada viņš piedalījies vien trijās filmās, un lielāko viņa laiku aizņem tiesvedības.
Martiness un Berija apprecējās 2013. gadā, tajā pašā gadā piedzima viņu dēls Maceo, kuram tagad ir 11 gadi. Pāris šķīrās 2016. gadā, bet šķiršanās oficiāli noslēdzās tikai 2023. gadā. Viņiem tika noteikta kopīga aizbildniecība, un Halle piekrita maksāt bērna uzturlīdzekļus. Taču pagājušajā gadā aktrise iesaistījās jaunā juridiskā strīdā, apgalvojot, ka Martiness mēģina izvairīties no viņu kopīgās vecāku terapijas. Tiesa nostājās aktrises pusē, piespiežot viņu piedalīties.
Halle arī apgalvoja, ka iztērējusi vairāk nekā 200 000 dolāru juridiskajos izdevumos, tostarp “brīvprātīgi” apmaksājot 80 000 dolāru no paša Olivjē tiesāšanās izmaksām. Viņa apgalvoja, ka aktieris dzīvo no viņas maksātajiem bērna uzturlīdzekļiem.
Berija prasīja pilnu aizbildnību, uzsverot, ka Maceo skolā atpaliek no vienaudžiem, viņam diagnosticēts ADHD un viegla disleksija, bet Olivjē esot “akls” pret viņa problēmām vai tās vienkārši ignorējot. Viņa pārmeta, ka Martiness dēla futbolu nostādījis augstāk par mācībām.
Pāris iepazinās 2010. gadā filmas “Dark Tide” uzņemšanas laikā Dienvidāfrikā. Pirms tam Olivjē bija romantiski saistīts ar modeli Rouziju (2009), bet no 2003. līdz 2007. gadam viņš bija attiecībās ar Kailiju Minogu, kuru atbalstīja viņas cīņas laikā ar krūts vēzi.
Martiness pirmo lielo atpazīstamību ieguva 1995. gadā ar lomu filmā “Jātnieks uz jumta”, kad ASV presē viņu sāka dēvēt par “franču Bredu Pitu”.
Viņš nāk no strādnieku ģimenes Parīzes piepilsētā, jaunībā strādāja gadījuma darbus un sākotnēji vēlējās kļūt par bokseri, kā viņa tēvs. Tomēr draugi pārliecināja viņu izmēģināt aktiermākslu, un 23 gadu vecumā viņš iestājās Parīzes Starptautiskajā konservatorijā. Pēc vairākām lomām televīzijā 1995. gadā viņš uzsāka starptautisku karjeru un turpināja spēlēt daudzās filmās. 1994. gadā viņš ieguva Cēzara balvu kā “Gada daudzsološākais aktieris”, vēlāk arī Prix Jean Gabin.
Kopš debijas 1990. gadā Martiness piedalījies 34 kino un televīzijas projektos. No 2000. līdz 2004. gadam aktieris filmējās desmit projektos, bet pēc tam darbi kļuva reti. Viņa pēdējā filma bija 2020. gadā.
Pašlaik Olivjē dzīvo Losandželosā, Kalifornijā, un kopš šķiršanās nav apstiprinājis nevienas jaunas attiecības.