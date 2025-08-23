Zinātnieks prognozē pasaules galu 25 gadu laikā
Kāds zinātnieks izteicis šokējošu apgalvojumu, ka pastāv 49% iespējamība, ka pasaule beigs pastāvēt jau 25 gadu laikā.
Amerikāņu zinātnieks un vēsturnieks Džareds Daimonds prognozējis, ka civilizācija varētu sabrukt līdz 2050. gadam. “Es lēstu, ka iespējamība, ka pasaule, kādu mēs to pazīstam, sabruks līdz aptuveni 2050. gadam, ir ap 49%.”
Daimonds skaidroja, ka zvejniecība un lauksaimniecība visā pasaulē tiek “pārvaldītas neilgtspējīgi”, kā rezultātā resursi izsīkst satraucošā ātrumā. Viņš piebilda: “Pie pašreizējā attīstības tempa būtiskie resursi tiek izmantoti neilgtspējīgi. Zvejniecība visā pasaulē – lielākā daļa tiek pārvaldīta neilgtspējīgi un izsīkst. Lauksaimniecība visā pasaulē – lielākā daļa saimniecību tiek pārvaldītas neilgtspējīgi. Saldūdens visā pasaulē tiek pārvaldīts neilgtspējīgi.”
Pulicera balvas laureāts brīdināja, ka līdz 2050. gadam jārod ilgtspējīgākas prakses, “citādi būs par vēlu”.
Viņš sacīja: “Pie šī brīža lietošanas tempa mēs varam turpināt neilgtspējīgi izmantot resursus vēl dažas desmitgades, bet ap 2050. gadu vairs nebūsim spējīgi tā turpināt. Tas nozīmē, ka līdz 2050. gadam vai nu mēs būsim atraduši ilgtspējīgu virzienu, vai arī būs par vēlu.”
Daimonds uzsvēra, ka pārmaiņas jāīsteno gan individuālā, gan korporāciju, gan valdību līmenī.
Viņš paskaidroja: “Ko mēs varam darīt? Vai risināt to individuāli, vai vidējā līmenī – ar korporāciju rīcību, vai augstākajā līmenī – ar valdības rīcību. Visos trīs līmeņos. Individuāli mēs varam darīt daudz ko. Mēs varam iegādāties cita tipa automašīnas. Mēs varam mazāk braukt ar auto. Ir arī korporatīvās intereses... Es redzu, ka lielās korporācijas, lai arī dažas dara briesmīgas lietas, citas paveic arī lieliskas lietas, kuras nenonāk pirmajās lapās.”
Daimonds noslēdza: “Īsāk sakot, klimata pārmaiņas var risināt visos līmeņos – individuāli, korporāciju līmenī un nacionālā līmenī.”