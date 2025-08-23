Putins mēģina pārrakstīt vēsturi: ne tikai nesāka karu, bet arī izglāba Zelenskim dzīvību
Krievijas diktators Vladimirs Putins turpina izplatīt melus par karu Ukrainā – viņš apgalvojis, ka par konfliktu esot atbildīgi Rietumi un Kijiva, nevis Krievija, kura 2022. gadā iebruka Ukrainā.
Krievijas diktators sacīja, ka dara visu iespējamo, lai apturētu karu, neskatoties uz to, ka turpina palaist raķetes un dronus pret civiliedzīvotājiem. Viņš arī apgalvoja, ka Rietumu iedzīvotāji pret viņu un Krieviju esot draudzīgi.
Šie komentāri izskanēja piektdien vizītes laikā slēgtajā kodolpilsētā Sarovā – padomju atombumbas dzimtenē.
Putins sacīja: “Protams, tur [Rietumos] darbojas propaganda, kas cilvēkiem skalo smadzenes un apgalvo, ka mēs sākām karu. Rietumi un Kijiva aizmirst, ka karš sākās 2014. gadā, kad viņi [Ukraina] izmantoja tankus un aviāciju pret mierīgo Donbasa iedzīvotāju.”
“Toreiz karš sākās, un mēs darām visu, lai to apturētu,” piebilda Putins.
Tas notika nedēļu pēc tam, kad Putins tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, lai Aļaskā apspriestu miera sarunas. Sarunas gan ir iestrēgušas, taču tās raisīja cerības, ka Putins un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis varētu pirmoreiz kopš 2019. gada tikties klātienē.
Vēl vienā sensacionālā apgalvojumā Putins pats esot apturējis militāros komandierus no plāniem nogalināt Zelenski pērn, apgalvoja viņa tuvākais sabiedrotais, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, kurš Putinu reiz raksturoja kā savu “vecāko brāli”.
Lukašenko sacīja, ka Putins aizliedzis plānus uzbrukt Ukrainas prezidenta administrācijas ēkai Bankovas ielā Kijivā. Tas noticis pēc tam, kad 2024. gada novembrī Dnipro pilsētā tika izmēģināta Krievijas “pastardienas raķešu sistēma” Oresņik, bet bez kaujas galviņām.
Saskaņā ar Lukašenko teikto, šis izmēģinājums izraisīja plānu mērķēt uz Zelenska bunkuru un valdības sirdi, taču Putins esot licis to nepieļaut.
Lukašenko sacīja: “Pēc tam, kad viņi izmantoja Oresņik, ukraiņi saprata – ir nepatikšanas. Viņi var trāpīt arī Bankovai. Tas jums kā iekšējā informācija. Kādam Krievijā bija šādi plāni – (es nesaukšu vārdā). Bet Putins teica: “Nekādā gadījumā”. Viņi bija gatavi dot triecienu. Ja viņi būtu raidījuši Oresņik uz lēmumu pieņemšanas centriem, tur nebūtu nekas palicis pāri.”