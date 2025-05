Kad žultsakmeņi kļūst bīstami? Atbild ķirurgs Sergejs Mihailovs

Ja pacients nonācis uzņemšanas nodaļā stipru, nepārejošu sāpju dēļ, mediķi lemj par rīcību, vadoties no sāpju stipruma un akmeņu daudzuma, tomēr lielākoties sākumā dod antibiotikas, kas mazina iekaisumu. “Žultsceļi nav sterili, tur mājo baktērijas, tāpēc var attīstīties bakteriāls iekaisums. Operē tikai tad, kad iekaisums samazināts, lai izvairītos no komplikācijām,” paskaidro Sergejs Mihailovs. Jautāts, vai iespējams iztikt bez operācijas, ķirurgs teic: “Nav pamata cerēt, ka problēma pāries pati no sevis, tieši otrādi – pēc iekaisuma žultsakmeņi var veidoties vēl aktīvāk, un pret to jāizturas nopietni, jo iekaisums palielina audzēja risku.”