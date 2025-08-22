Eirovīzijas jaunais logo tiek izsmiets sociālajos tīklos: "Jūs ņirgājaties? Kas tas ir?"
18. augustā Eirovīzijas dziesmu konkursa mājaslapā parādījās paziņojums, ka par godu konkursa 70. gadadienai vecais logo ir ticis nomainīts uz "jauno un stilīgo". Tomēr ne visiem šī izmaiņa ir patikusi.
Grupas "Ziferblat", kura 2025. gadā pārstāvēja Ukrainu Eirovīzijā, dalībnieks publicēja video sociālajā tīklā “Instagram”, kurā izsmēja jauno logo. Video redzams, ka vecais tiek attēlots kā pievilcīgs vīrietis, savukārt jaunais ļoti cenšas būt stilīgs, bet vairāk izskatās komisks.
Arī komentāru sadaļā cilvēki steigušies paust savu viedokli. Daudzi raksta, ka nespēj noticēt, ka tā ir taisnība, un norāda, ka izskatās, it kā to būtu uzģenerējis mākslīgais intelekts. Kāds raksta: “Vecais logo nebija slikts. Dažādi fonti ir ļoti svarīgi, lai logo izskatītos labi. Kāpēc visi burti ir vienādi? Kas to izdarīja?” Vēl kāds atzīst, ka uzskatītu to par pirmā aprīļa joku, ja tas nebūtu paziņots augustā. Vairākums vēlas, lai tiktu atgriezts vecais logo, norādot, ka “jaunais izskatās nesmuki”.
Eirovīzijas mājaslapā rakstīts, ka šāda izmaiņa veikta par godu 70. gadadienai. Eirovīzijas logotips, kas jau vairāk nekā 20 gadus simbolizē konkursu, ir vienkāršots, iedvesmojoties no “ikoniskā ar roku zīmētā logo, kas tika ieviests 2004. gadā un pilnveidots 2014. gadā”. Vienīgais elements, kas palicis nemainīgs, ir sirds teksta vidū.
Kā atsevišķs elements konkursa laikā tiks izmantota arī sirds ikona, kas atspoguļos rīkotājvalsts identitāti, izpildītāja individualitāti vai konkrētu tēmu. Jauns.lv jau ziņoja, ka 2026. gadā Eirovīzija notiks Austrijā, Vīnē.