"Strādāja izglītības iestādē kā skolotājs!" Izmeklētāji atklāj biedējošas detaļas par vīrieti, kurš veica dzimumnoziegumus pret vismaz 180 bērniem
Valsts policija noslēgusi izmeklēšanu par vīrieti, kurš astoņu gadu garumā veica dzimumnoziegumus pret vismaz 180 bērniem. Izmeklēšanas gaitā likumsargi konstatējuši vairākas satraucošas detaļas.
Kā norāda Valsts policija, 1988. gadā dzimušais varmāka tiešsaistē pavedināja un lika kameras priekšā izģērbties bērniem gan no Latvijas, gan no ārvalstīm. Upuriem nezinot, varmāka ierakstīja šos video, izgatavojot pornogrāfiska rakstura materiālus, un, iespējams, veica šo materiālu apriti.
Likumsargi personu aizturēja un veica vairākas kratīšanas, kuru laikā izņēma datu nesējus, kuros atrasti bērnu seksuālas izmantošanas materiāli. Izpētot kratīšanas laikā iegūtos materiālus, sākotnējās aizdomas apstiprinājās un tika atklāti vēl biedējošāki fakti. Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrietis laika posmā no 2016. līdz 2024. gadam sistemātiski veica dzimumnoziegumus pret bērniem tiešsaistē. Pēc Valsts policijas lūguma tiesa vīrietim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Likumsargi atklāja, ka varmāka bija aktīvi pavedinājis bērnus internetā un slepeni ierakstījis video sarunas, kuru laikā bērni tika pierunāti atkailināties. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis 2016. un 2017. gadā personīgi uzmeklēja mazgadīgas meitenes klātienē un izveidoja draudzīgas attiecības. Pavadot laiku kopā, viņš izmantoja meitenes pornogrāfiska materiāla izgatavošanā, slepus filmējot meiteņu atkailinātas intīmas ķermeņa daļas. Kopumā izmeklēšanas gaitā konstatētas 266 šāda veida video datnes, kas izgatavotas tiešā vai netiešā kontaktā ar upuriem. Izmantojot uzticību, 2016. gadā persona veica seksuālu vardarbību pret mazgadīgu meiteni, kura bija atstāta vīrietim pieskatīšanai.
Vīrietim ir pedagoģiskā izglītība un līdz pat aizturēšanas brīdim viņš strādāja izglītības iestādē kā skolotājs. Ar savu personību un komunikācijas prasmēm aizdomās turētais spēja sadraudzēties ar bērniem un iegūt viņu uzticību, lai bērni justos droši viņa klātbūtnē. Vīrietis sabiedrībā tika raksturots kā iedvesmojošs un izpalīdzīgs, un ārēji nekas neliecināja par vīrieša pretdabiskām tieksmēm.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka varmāka tumšajā interneta tīmekļa vietnē (DARKNET) izrādīja interesi iegūt praktiskus padomus par bērnu seksuālu izmantošanu, kas liecina par varmākas mērķtiecīgām darbībām, lai izveidotu saikni ar bērniem to seksuālai izmantošanai. Tāpat varmākam mājās bija izveidots kabinets, kurā viņš, aizbildinoties ar attālinātu darbu vai privātstundām tiešsaistē, stundām ilgi pavadīja laiku, uzrunājot bērnus tiešsaistes tērzēšanas platformās, seksuāla izmantošanas nolūkā.
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde ieguldīja ievērojamus izmeklēšanas resursus, lai veiktu cietušo personu noskaidrošanu Latvijā un nodrošinātu tām iespēju pieteikt kompensāciju. Ņemot vērā, ka varmākas rīcībā tika konstatēti vairāk nekā 200 saglabāti video, kuros pavedināti bērni ārvalstīs, par šo gadījumu Valsts policija ziņoja Eiropolam, lūdzot atbalstu cietušo identificēšanai.
Varmākas rīcībā konstatētas vēl vismaz 5885 datnes, kas satur gan bērnu seksuālās izmantošanas materiālus, gan cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem (zoofilija).
Kriminālprocess ir nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 160. panta sestās daļas (par seksuālu vardarbību), pēc Krimināllikuma 162. panta pirmās daļas (par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pavešanu netiklībā), Krimināllikuma 166. panta ceturtās daļas (par sešpadsmit gadu nesasniegušas un nepilngadīgas personas iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā), pēc Krimināllikuma 166. panta trešās daļas (nepilngadīgas personas pamudināšanu un iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā), kā arī pēc Krimināllikuma 166. panta 2. daļas (par aizliegta pornogrāfiska rakstura materiālu apriti (glabāšanu).
Ievērojamais cietušo skaits šajā vienā lietā atspoguļo aizvien pieaugošo problēmu bērnu drošībai internetā, kā arī to, cik brīvi bērni iesaistās sarunās ar svešiniekiem un neapzināti pakļauj sevi seksuālas izmantošanas riskiem. Dzimumnoziegumi pret bērniem nopietni apdraud viņu fizisko, garīgo un seksuālo attīstību.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.