Aizturēta sieviete, kas Rīgā pameta jaundzimušu meitenīti
Valsts policija ziņo, ka sieviete, kas šī gada 19. augustā Ķengaragā uz ielas pameta jaundzimušu meitenīti ir atrasta un aizturēta.
"Saistībā ar šā gada 19. augustā Rīgā, Festivāla ielā, atrasto jaundzimušo meitenīti, Valsts policija ir noskaidrojusi meklētās sievietes identitāti un viņa šobrīd ir aizturēta. Policija turpina izmeklēšanā skaidrot apstākļus, šobrīd no plašākiem komentāriem atturamies. Pateicamies sabiedrībai par atsaucību un sadarbību!" ziņo valsts policija.
Iepriekš jau ziņots, ka šī gada 19. augustā ap pulksten 06.10 uz celiņa Festivāla ielā, Rīgā, tika atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene, kuru ap pulksten 03.40 uz ielas bija atstājusi pagaidām nenoskaidrota sieviete. Šobrīd jaundzimusī meitenīte atrodas mediķu aprūpē. Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte Latvijas Televīzijas raidījumā "Panorāma" norādīja, ka bērna dzīvībai briesmas nedraud un bērns varētu būt nepilnu diennakti vecs.
Pamesto meitenīti atrada kāds Festivāla ielas nama iedzīvotājs, kas posās uz darbu. Vīrietis norāda, ka agrā otrdienas rītā, ap plkst. 6.00 izgāja no mājas, taču, nekur tālu neticis, viņš aprāvās, jo ieraudzīja, ka pie mājas stūra zālienā atrodas segā ievīstīts mazulis. Drīz pēc tam tika izsaukti glābēji ielu izgaismoja Valsts policijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības bākugunis. "Vīrs [bērniņu] atrada, [bet] es viņu [meitenīti] turēju mājās, līdz atbrauca policija un ātrā palīdzība.”
Iela, kurā mazulītis bija atstāts, ir klusa un slikti izgaismota. Bet sieviete, kas atstāja bērniņu tika nofiksēta aptuveni 200 metru tālāk esošajā kamerā. Vairāki cilvēki izteica aizdomas, ka bērna māte varētu būt kāda vietējā iedzīvotāja, tomēr šādas runas oficiāli apstiprinātas nav.