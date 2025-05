Šie produkti tev nav piemēroti - dietoloģe iesaka, ko ēst, lai mazinātu menopauzes simptomus

Nereti dzirdēs vai lasīts, cik svarīgi ir fitoestrogēni, ko organisms iegūst no linsēklām, tomēr, lai tas notiktu, būtisks ir zarnu mikrobioma sastāvs. Lai organisms no linsēklām paņemtu to, kas nepieciešams, zarnu traktā jābūt pareizajām laktobaktērijām – estrobolomam (šis baktēriju celms mīl estrogēnus). Tāpēc, ja pērc skābpiena produktus, uz kuru iepakojuma rakstīts, ka tie satur laktobaktērijas, pievērs uzmanību arī ar maziem burtiņiem rakstītajam. Ja ir pieminēti tādi baktēriju celmi kā Lactobacilus Rhamnosus, Lactobacillus Helveticus, tad tavs organisms izdarīs vajadzīgo, lai iegūtu fitoestrogēnus no linsēklām.