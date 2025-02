Pēdējo astoņu gadu laikā dramatiski pieaudzis cilvēku orgānos atrasto mikroplastmasas daļiņu daudzums

Pētnieki analizēja audu paraugus no 24 mirušu cilvēku aknām, nierēm un smadzenēm 2024. gadā un salīdzināja tos ar paraugiem no 28 mirušiem cilvēkiem 2016. gadā. Rezultāti liecina, ka nierēs mikro- un nanoplastmasas vidējā koncentrācija bija vienlīdz augsta 2016. gada un 2024. gada paraugos. Tomēr ievērojami augstākas vērtības tika konstatētas aknu un smadzeņu paraugos: 2024. gadā aknās piesārņojuma vidējā koncentrācija pieauga no 141,9 līdz 465,3 mikrogramiem uz gramu audu, bet smadzenēs no 3420 līdz 4763 mikrogramiem uz gramu.