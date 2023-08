Jauns pētījums atklāj satraucošu ainu - cilvēka organismu piesārņo plastmasa

Daļiņas, kas ir sīkākas par pieciem milimetriem, izdalās no vienreizlietojamās plastmasas, piemēram, dzērienu pudelēm un pārtikas iepakojumiem.

Ķīnas pētnieku komanda no Anženas slimnīcas Pekinā analizēja sirds audu paraugus no 15 pacientiem, kuriem veikta sirds operācija, un asins paraugus, kas ņemti pirms un pēc operācijas. Mikroplastmasa atrasta visos asins paraugos un sirds audos. Asinīs plastmasa var pieķerties sarkano asinsķermenīšu ārējai membrānai un var ietekmēt to spēju transportēt skābekli.

Piecu veidu sirds audos konstatēti deviņi plastmasas veidi. Izmantojot lāzeru un infrasarkano staru attēlus, atklāti desmitiem līdz tūkstošiem atsevišķu mikroplastmasas gabaliņu, to daudzums dažādos pacientos bija atšķirīgs.

Mikroplastmasa jau agrāk atrasta cilvēka līķu paraugos un pērn dzīvu cilvēku plaušās. Zinātnieki to sauc par satraucošu atklājumu un uzsver papildu pētījumu nepieciešamību, lai noskaidrotu, kā mikroplastmasa nokļūst sirds audos un kāda ir potenciālā ietekme uz veselību ilgtermiņā. Visbiežāk sastopamā mikroplastmasa bija polietilēns no iepakojuma vai iepirkumu maisiem.

Nesenā pētījumā secināts, ka vidēji cilvēks katru nedēļu ieelpo tādu mikroplastmasas daudzumu, kas atbilst bankas kartes izmēriem. Ir aizdomas, ka mikroplastmasa cilvēka ķermenī ir saistīta ar vēža, sirds slimību un demences attīstību, arī ar auglības problēmām.