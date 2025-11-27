Putins noraida apgalvojumus, ka Krievija plāno uzbrukt Eiropai
Krievijas diktators Vladimirs Putins uzsvēra, ka Krievija neplāno iekarot pārējo Eiropu, noraidot apgalvojumus, ka Maskava vēlas virzīties tālāk par Ukrainu.
Putins ceturtdien paziņoja, ka Krievija piekrīt, ka ASV miera plāns varētu kalpot par pamatu turpmākiem līgumiem, taču uzsvēra, ka dažas detaļas joprojām ir jāprecizē. Viņš norādīja, ka ASV puse ņem vērā Krievijas nostāju.
Putins uzsvēra, ka Krievija nebūtu gatava uzbrukt Eiropai un pat ir gatava sniegt oficiālu solījumu, ka Maskava neuzbruks Eiropai. Tāpat viņš noraidīja apgalvojumus, ka Krievija jebkad būtu plānojusi uzbrukumus Eiropai, saucot šādus apgalvojumus par "pilnīgām muļķībām".
Putina izteikumi ceturtdien bija visspēcīgākais norādījums, ka Krievija nav gatava piekāpties pēc tam, kad ASV amatpersonas, tostarp ASV prezidents Donalds Tramps, slavēja “milzīgo progresu” viņu centienos izbeigt karu.
Tas notika pēc tam, kad Ukrainas un Eiropas amatpersonas spēcīgi iebilda un pēc tam pārskatīja 28 punktu miera plānu, kuru izstrādāja ASV ar acīmredzamu spēcīgu Krievijas ieguldījumu. Sākotnējais plāns atspoguļoja Krievijas plašo vēlmju sarakstu un ietvēra pieprasījumu samazināt Ukrainas armiju un aizliegt tai pievienoties NATO.
Putins ceturtdien teica, ka viņš sagaida, ka Vitkofs ieradīsies Maskavā nākamnedēļ, visticamāk, lai apspriestu jauno plāna projektu, kura precīzs formulējums vēl nav zināms.
Putins teica, ka viņš ir informēts par jaunākajām diskusijām un ka plāns varētu “veidot pamatu turpmākajiem līgumiem.” “Būtu nepieklājīgi man tagad runāt par galīgajiem līgumiem,” piebilda Putins.