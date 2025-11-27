"Līdz pēdējais ukrainis nomirs": Putins brīdina par nebeidzamu cīņu, ja Ukraina neatkāpsies
Krievijas diktators Vladimirs Putins izteicis satraucošu kodolbrīdinājumu, norādot, ka Krievija ir gatava cīnīties "līdz pēdējais ukrainis nomirs", ja Kijiva neatsauks savus spēkus, kā tas tika piedāvāts ASV prezidenta Donalda Trampa ierosinātajā miera plānā.
Krievijas līderis ceturtdien paziņoja, ka Maskava sasniegs savus mērķus, un, atbildot uz jautājumu par kodolizmēģinājumiem, viņš norādīja, ka "Krievijai jābūt gatavai jebkādiem notikumiem".
"Daži cilvēki pieprasa turpināt cīņu līdz pēdējais ukrainis nomirs, Krievija ir gatava tam," viņš piebilda. "Ukrainas spēkiem ir jāatkāpjas no teritorijām, un tad cīņas beigsies."
"Ja viņi neatkāpsies, mēs to panāksim ar bruņotām metodēm. Tas viss," teica Putins, piebilstot, ka Krievijas spēki Ukrainā virzās ātrāk.
Viņa brīdinājums nāca pēc tam, kad viņš atzina, ka ASV un Ukrainas apspriestā miera plāna pamati varētu kļūt par pamatu turpmākajiem līgumiem, kas noslēgs Ukrainas konfliktu. "Vispārīgi sakot, mēs piekrītam, ka tas varētu kļūt par pamatu turpmākajiem līgumiem," sacīja Putins, piebilstot, ka plāna variants, kuru apsprieda ASV un Ukraina Ženēvā, tika nodots Krievijai.
Viņš piebilda, ka ASV ņem vērā Krievijas nostāju, taču dažas lietas vēl ir jāapspriež.
Krievijas līderis arī sacīja, ka, ja Eiropa vēlas saņemt solījumu, ka tai neuzbruks, tad Maskava ir gatava šādu solījumu sniegt.
Putins piebilda, ka uzskata Ukrainas vadību par nelikumīgu, tāpēc juridiski ir neiespējami parakstīt līgumu ar Ukrainu, tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai jebkurš līgums būtu atzīts starptautiskajā kopienā un lai starptautiskā kopiena atzītu Krievijas ieguvumus Ukrainā.
Viņš arī noraidīja priekšlikumu, ka ASV sūtnis Stīvs Vitkofs būtu izrādījis neobjektivitāti pret Maskavu miera sarunās par Ukrainu, nosaucot to par muļķībām.