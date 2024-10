Vai tev būs vieta bumbu patvertnē? Pagaidām atbilde nav iepriecinoša

Viena no nedaudzajām vecajām patvertnēm, kas ir Rīgas pašvaldības īpašumā, atrodas blakus Dailes teātrim Šarlotes ielā. Ilgu laiku tur darbojās ieroču veikals, bet tagad nolemts to atjaunot kā patvertni 140 cilvēkiem un jau tiek izstrādāts projekts. Starp citu, arī Dailes teātra pagrabs savulaik izbūvēts tā, lai varētu kalpot kā patvertne, tādēļ to var pielāgot patvēruma vietas izveidei. Vēl viena vecā patvertne atrodas Bastejkalnā – talkas laikā pašvaldības darbinieki to iztīrīja, taču atjaunošanai vēl nepieciešami līdzekļi.