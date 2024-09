Vai kara gadījumā Rīga var palikt bez ūdensapgādes...

Savukārt vietnes Telegram neatkarīgais kanāls Krimskij veter pērnvasar vēstīja, ka līdz ar Kahovkas hidroelektrostacijas iznīcināšanu Ukraina zaudēja 40 % no elektroenerģijas ražošanas, apūdeņošanas sistēmas un dzeramā ūdens apgādes. Par to intervijā pastāstījis ģeogrāfijas zinātņu doktors, Hersonas Valsts universitātes profesors Igors Piļipenko: “Pateicoties Kahovkas ūdenskrātuves resursiem, pastāvēja Kahovkas hidroelektrostacija, pastāv Zaporižjes atomelektrostacija un Zaporižjes termoelektrostacija. Kopā tās veido aptuveni trešdaļu no Ukrainas klasiskās enerģijas jaudas. Atsevišķa problēma ir apgāde ar dzeramo un rūpniecisko ūdeni. Hersonas kreisajā krastā apūdeņošanas apstākļi faktiski jau ir iznīcināti. Turklāt no Kahovkas galvenās sistēmas tika piegādāts dzeramais ūdens Berdjanskai, mazajām pilsētām, kā arī pilsētām un ciematiem Azovas apgabalā – kopā aptuveni 400 tūkstošiem cilvēku. Tikai šie divi aspekti jau ļauj runāt par milzīgu katastrofu, kurai būs gan cilvēka izraisītas, gan vēl citas sekas.”