Delikāta lieta, par ko daudzi klusē - ko tu dari nepareizi, ja moka aizcietējums

Zarnām tāpat kā organismam kopumā ir ļoti nepieciešamas kustības, bet, ja visu dienu pavadi pie datora un tavas vienīgās fiziskās aktivitātes ir pāris soļi no mājas līdz mašīnai, no mašīnas līdz birojam un atpakaļ, ar to nepietiek. No aizcietējuma var ciest arī grūtnieces un sievietes menopauzes periodā, piedzīvojot hormonālas svārstības.