Izsludināts dzeltenais brīdinājums: naktī gaidāmas stipras lietusgāzes, vējš un pērkona negaiss
Naktī uz svētdienu izsludināts dzeltenais laikapstākļu brīdinājums, jo Latvijas teritoriju no ziemeļrietumiem šķērsos jauna nokrišņu zona.
Sinoptiķi norāda, ka naktī laiks būs lielākoties mākoņains un debesis skaidrosies vien brīžiem. Nakts gaitā Latvijas teritoriju no ziemeļrietumiem šķērsos jauna nokrišņu zona - daudzviet gaidāms lietus, vietām austrumos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, kas turpināsies arī no rīta un kuru dēļ izsludināts dzeltenais brīdinājums.
Dzeltenais brīdinājums izsludināts arī par nakts otrajā pusē un no rīta piekrastes rajonos gaidāmu ziemeļrietumu, rietumu vēju, kura ātrums brāzmās sasniegs ātrumu līdz 20 metriem sekundē (m/s). Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10, +16 grādiem.
Arī Rīgā gaidāma lielākoties mākoņaina nakts, no nakts vidus palaikam līs, brīžiem stipri, iespējama arī kāda zibens izlāde. No rīta ziemeļrietumu, rietumu vējš arī galvaspilsētā pastiprināsies brāzmās līdz 20 m/s. Gaiss atdzisīs līdz +14, +15 grādiem.
Svētdien daudzviet Latvijā joprojām gaidāms lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos no rīta stipras lietusgāzes. Rietumu, ziemeļrietumu vējš daļā valsts saglabāsies brāzmās ar ātrumu 15-17 m/s. Austrumu rajonos vējš būs ievērojami lēnāks.
Maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidāma vien +16, +19 grādi.Rīgā dienā debesis skaidrosies tikai brīžiem un palaikam gaidāms lietus, no rīta arī stipras lietusgāzes ar pērkona negaisa iespējamību. Pūtīs mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-17 m/s un brīžiem pat 20 m/s, bet pēcpusdienā vējš pierims. Galvaspilsētā gaisa temperatūra būs ap +18, +19 grādiem.