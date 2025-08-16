"Kāds kauns!" Starptautiskā sabiedrība nespēj noticēt ainai, kurā ASV karavīri nometas ceļos un izritina sarkano paklāju Vladimiram Putinam
Daudzi iedzīvotāji pauduši neizpratni par Krievijas vadītāja Vladimira Putina, maigi sakot, laipno uzņemšanu Aļaskā - viņa priekšā ASV karavīri nometās ceļos, lai izritinātu sarkano paklāju.
"Lūk, kāda ir Amerikas sabiedrības reakcija uz vakardienas tikšanos Aļaskā. ASV kodolraķešu virsnieks un pazīstamais blogeris Džeiks Bro: Tramps burtiski ir licis aktīvā dienesta karavīriem formas tērpos nostāties četrrāpus un izklāt sarkano paklāju genocīda vainotajam diktatoram, kurš pēdējo 26 gadu laikā ir nogalinājis miljoniem cilvēku visā pasaulē. ASV ir kritusi," norāda HR analītiķis Jānis Roze.
Arī LTV raidījuma “Kas notiek Latvijā?” redaktors Jānis Tereško par vairāk nekā laipni Putina uzņemšanu pauž sašutumu. "Amerikāņu militārpersonas kārto sarkano paklāju kara noziedzniekam Putinam," mikroblogošanas vietnē "X" norāda vīrietis.
Amerikāņu militārpersonas kārto sarkano paklāju kara noziedzniekam Putinam. pic.twitter.com/Z8deO06hAm— Jānis Tereško (@JanisTeresko) August 15, 2025
"Putlers Aļaskā jau 100o reizi atgādina, ka kara izbeigšanai jānovērš “sākotnējie kara cēloņi”. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka krievu gopņikdiplomāti par kara cēloņiem cita starpā uzskata Baltijas balstu būšanu NATO," norāda bijušais Eiroparlamenta deputāts Ansis Pūpols.
"Vakarā es ieslēdzu LTV uz nakts ziņām, un tur teju vai viss raidījums bija par minēto tēmu. Gan Kremļa fašists, gan Amerikas muļķītis bija ieradušies militārā bāzē Ankoridžā. Kāds bija parūpējies par patiesībā visnotaļ absurdi garu sarkano tepiķi, pa kuru Kremļa fašistam špacierēt, lai tiktu līdz draudziņam otrajā galā," vietnē "Facebook" norāda žurnālists Kārlis Streips.
"Visu ceļu pa garo tepiķi špacierēdams, Kremļa fašists smīnēja. Un ne bez iemesla. Viņš zināja, kā tikt galā ar mazo muļķīti, kāds bija viņa priekšā. Cita starpā Kremļa fašists atkārtoja divus štampus, kuri Amerikas muļķīša krāniņam liek stāvēt un cieti stāvēt: 1) 2020. gadā Amerikas valsts prezidenta vēlēšanās notika masveida krāpšanās un patiesībā uzvarēja Amerikas muļķītis; 2) Ja 2022. gadā Amerikas muļķītis būtu bijis Baltajā namā, genocīds Ukrainā nebūtu sācies. Tas bija viss, kas bija vajadzīgs, lai Amerikas muļķītis principā izkustu. Kas vakar Aļaskā tika panākts attiecībā uz Ukrainas drošību? Nekas," skarbajās pārdomās dalās Streips.
Pazīstamā ukraiņu žurnāliste Olga Rudenko norāda, ka bija šokējoši redzēt, ka "amerikāņu karavīri nometas ceļos zem lielajiem burtiem ar uzrakstu "KRIEVIJA". Medijs "Euromaidan Press" dalījies ar karikatūru un atgādinājis, ka "Krievijas uzsāktajā karā ir nogalināti vairāki tūkstoši civiliedzīvotāju".
"Red carpet". Ukrainian artist Oleh Shupliaк depicted meeting of US President Trump and Russian President Putin— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 15, 2025
Russia's war has killed 13,800 civilians, not counting victims in cities such as Mariupol, where thousands may have been killed in Russian attacks
📷 Oleh Shupliaк pic.twitter.com/79vunGbjz7
Bet populārā grupa "Republikāņi pret Trampu" norāda, ka "Putins no Trampa ieguva visu, ko vēlējās: sarkano paklāju ASV, to, ka pret viņu izturējās kā līdzvērtīgu (lai uzlabotu savu reputāciju mājās), iespēju izlikties, ka vēlas mieru un nekādu jaunu sankciju. Vienlaikus viņš tuprinās bombardēt Ukrainu". "Apkaunojoša diena Amerikai."
Bet ASV Pārstāvju palātas loceklis Džims Makgoverns norāda, ka "Trampam vajadzēja arestēt Putinu, nevis izklāt viņa priekšā sarkano paklāju". "Tas bija apkaunojoši un neērti," pauž politiķis.
Jau ziņots, ka 15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Lai arī abu līderu starpā valdīja draudzīga atmosfēra, un abi apmainījās savstarpējiem glaimiem, sarunas noslēdzās bez panāktas vienošanās Ukrainas kara jautājumā.