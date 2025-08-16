Slavenās siāmas dvīnes Ebija un Britānija Henselas manītas ar jaundzimušo ratiņiem
Četrus gadus pēc tam, kad siāmas dvīne Ebija Hensela 2021. gadā apprecējās ar Džošu Boulingu, māsas manītas ar jaundzimušo.
Siāmas dvīnes, Ebija un Britānija Henselas, tika nofotografētas Minesotā pie sava "Tesla" spēkrata, turot rokās jaundzimušo bērnu. Ziņas par to, ka Ebija stājusies laulībā, publiski izkanēja 2024. gadā, tomēr kā liecina medijā "Today" publicētā laulību apliecība - abi mija gredzenus jau 2021. gadā. Ebija un Britānija uz žurnālistu jautājumiem pašlaik atteikušas atbildēt.
Māsām, kuras pasaules slavu iemantoja pēc piedalīšanās televīzijas kanāla "TLC" realitātes šovā "Abby & Brittany", ir divas galvas, bet kopīgs ķermenis, kas savienots iegurņa daļā. Katrai ir sava sirds, plaušas un kuņģis, tomēr viņām ir kopēja ķermeņa lejusdaļa, tai skaitā reproduktīvie orgāni. Realitātes šovā dvīnes vairākkārt izteicās, ka kādu dienu vēlētos kļūt par mātēm.
Vēsturē ir dokumentēti tikai divi gadījumi, kad Siāmas dvīnes ir iznēsājušas bērniņu. Ja Abija vai Britānija tiešām dzemdēja savu bioloģisko bērnu, viņu gadījums uzskatāms par pirmo pasaules vēsturē, kad dicefālijas dvīnes iznēsājušas bērnu.