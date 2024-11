“Viss sākās ar sataustītu veidojumu krūtī” – Irinas Krastas stāsts par vēzi, kas tika atklāts savlaicīgi

“Ar darbu man ir tāds īpašs stāsts… Lielākā problēma, kā sapratu, bija manā galvā, uztverē. Kā nu tagad būs? Uzzināju diagnozi, uzzināju kāda terapija man stāv priekšā, un pirmā lielākā baža bija par to, ko es darīšu, kad man nebūs mati, kā es iešu uz darbu, kā es piedalīšos sapulcēs, visi redzēs un tamlīdzīgi… Taču darba vietā man bija ļoti labs piemērs, jo mūsu lielā globālā uzņēmuma dibinātājs arī jau vairākus gadus sirgst ar vēzi. Un apmēram desmit gadus atpakaļ, kad viņam šo slimību atklāja, viņš vienkārši izsūtīja e-pastu uz visām kompānijas adresēm visā pasaulē: “Man ir tāda un tāda diagnoze, prognozes tādas, analīzes tādas”, un ar to viņš komunikāciju padarīja tik ļoti vienkāršu. Tas bija pirmais, ko arī es izdarīju tad, kad pēc konsīlija lēmuma diagnoze tika apstiprināta un bija zināms, kāds būs ārstēšanas kurss. Tad es arī uzrakstīju e-pastu visiem mūsu vietējās pārstāvniecības darbiniekiem, tas bija vienkārši un tas varbūt ir viens no tādiem ceļa vārdiem citiem pacientiem, ka no tā noteikti nevajag baidīties un par to vajag runāt,” skaidro Irina.