Evitai Zālītei-Grosai 40 gadu vecumā atklāja vēzi: "Skrīnings neko nemaksā, bet tam ir dzīvības cena"

Pateicoties audzēja agrīnajai stadijai, medicīnas iespējām un Latvijas ārstu darbam, vēzi sekmīgi izoperēja. Kopš tā laika pagājuši 15 pilnvērtīgas dzīves gadi, kurus piepildījuši četri bērni, mūzika un aktīva iesaiste Latvijas onkoloģijas nozares uzlabošanā. Šobrīd, kad pieejami četri valsts apmaksāti vēža skrīningi, Evita piekodina neatlikt nevienu no tiem. Un negaidīt, kamēr parādās simptomi, jo vēzim tā sākotnējās stadijās simptomu bieži nemaz nav. Evita arī aicina nebaidīties – ne no skrīninga izmeklējuma, ne no iespējamās diagnozes.