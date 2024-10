“Domāju, ka nekas labs tur nav!” – ārsta vārdi, kas sastindzināja! Pavisam atklāts stāsts par vēzi 33 gadu vecumā

To, ka ar onkoloģiju joki mazi un nozīme ir katrai nedēļai vai pat dienai, apliecina ārstniecības iestādē uzzinātie stāsti. Tostarp viens pavisam personiski piedzīvots. Viņa bija mana vienaudze, varbūt pāris gadus vecāka, taču mūsu bērni bija vienā vecumā, mums bija pilnīgi vienādas diagnozes (vēzim ir vairāki veidi) un arī audzēja stadija tāda pati, bet bija viena maza nianse – veicot limfmezglu biopsiju padusē, viņai atklāja vienu, TIKAI VIENU metastāzi. Varētu šķist, kas tad tur liels? Šoreiz tam bija dzīvības cena. Diemžēl. Laiku pa laikam iedomājos, kā būtu bijis, ja šī sieviete nebūtu vilcinājusies tos četrus mēnešus un pie ārsta aizietu uzreiz. Viņa to neesot darījusi, jo baidījusies no diagnozes un visa tālākā – no ķīmijas, ka izkritīs mati, no tā, ka varētu zaudēt krūti utt. Jo esot jutusi, ka nekas labs tas nav.