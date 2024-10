Pēkšņi augsts asinsspiediens? Uzzini cēloņus un kā to atkal stabilizēt

Augsts asinsspiediens bieži var izpausties ar nelieliem simptomiem vai pat bez tiem. Cilvēkam var būt paaugstināts asinsspiediens ilgus gadus, pašam to nenojaušot. Dažreiz var parādīties nespecifiski simptomi, kurus cilvēks pat nesaista ar paaugstinātu asinsspiedienu – spiedoša sajūta galvā, galvassāpes, deguna asiņošana, nogurums. Reizēm asinsspiediena svārstības, ilgstošas galvassāpes, reiboņi, līdzsvara traucējumi, pēkšņs apjukums var norādīt uz lēni noritošiem asinsrites traucējumiem. Tam par iemeslu var būt asinsvadu nosprostojums. Šādiem pacientiem jāveic galvas un kakla asinsvadu ultrasonoskopiska izmeklēšana, lai izvērtētu asinsvadu sieniņu stāvokli. Aterosklerozes dēļ var paaugstināties asins plūsmas spiediens galvas smadzeņu asinsvados. Tas var veicināt to plīšanu, un rodas asinsizplūdums – hemorāģisks insults. Aptuveni 75 % gadījumu arteriālā hipertensija veicina sirds dobumu paplašināšanos – mainās sirds ģeometrija. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem mirdzaritmijai. Attīstās sirds mazspēja. Neārstētas arteriālas hipertensijas sekas var būt miokarda infarkts, hroniska nieru slimība, demence, acs tīklenes bojājumi. Taču, ja strauja asinsspiediena paaugstināšanās kombinējas ar kādu no minētajiem simptomiem – ir stipras galvassāpes, traucēta redze, slikts dūša un/vai vemšana, krampji, apjukums, miegainība, samaņas traucējumi, elpas trūkums, sāpes krūtīs un stipra deguna asiņošana –, nekavējoties jāzvana neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.