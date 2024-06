Ar vienu banānu dienā būs par maz. Ko darīt, lai organismam netrūktu magnija?

Magnijs pats organismā neveidojas, tāpēc tas jāuzņem ar uzturu. No uztura var uzņemt aptuveni 50 % magnija. Daudz magnija satur rieksti, tumši zaļie dārzeņi, pupas un zirņi, kā arī banāni. Banāns satur vidēji 32 mg magnija, bet ieteicamā dienas deva atkarībā no vecuma ir no 310–360 mg. Ar vienu banānu dienas devu neuzņemt. To, cik daudz magnija ir augos un pārtikas produktos, ietekmē šī ķīmiskā elementa saturs augsnē.