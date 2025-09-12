Alla Pugačova intervijā Jūrmalā pastāsta par kaisli laulībā ar Maksimu Galkinu: "Mūsu saikne ir dīvaina"
Allas Pugačovas un Maksima Galkina jūtu patiesumam lgu laiku daudzi neticēja. Pat pēc gandrīz 15 laulībā pavadītiem gadiem daži joprojām uzskata, ka šī savienība veidota aprēķina, nevis mīlestības dēļ.
2011. gadā Alla Pugačova apprecējās ar Maksimu Galkinu, un šī laulība kļuva par piekto un pēdējo mākslinieces dzīvē. Pirmo attiecību gadu laikā iemīlējies pāris tās slēpa, un par kopīgo laimi publiski paziņoja tikai 2008. gadā. Savukārt viņus iepazīstināja Filips Kirkorovs, kad viņš un Pugačova jau vairs nedzīvoja kopā, taču oficiāli vēl bija precējušies.
Šī laulība kļuva par vienu no vispretrunīgākajām Krievijas šovbiznesā, jo daudziem bija grūti noticēt mīlestībai, kur abus šķir 27 gadu vecuma starpība. Neskatoties uz to, Maksims un Alla joprojām dzīvo kopā, audzina divus bērnus un apgalvo, ka joprojām ir neprātīgi iemīlējušies viens otrā.
"Man bija vienalga, vai kāds tam noticēs vai ne. Es vienkārši iemīlējos - un viss. Tas bija dīvaini un pat man pašai nesaprotami. Mūs vieno absolūta harmonija, līdzīga audzināšana, attieksme, cēlums - ne tikai dzimumattiecības. Ir arī draudzība, sapratne un atbalsts," uzskaita Alla. "Ģimene - tas taču nav tikai sekss. Personīgā dzīve pēc 50 pastāv! Un ir dažādi veidi, kā gūt baudu."
Lielajā intervijā Alla precizēja, ka īsta mīlestības pilna kāzu savienība viņai bijusi tikai ar pirmo un piekto vīru, bet pārējās laulības bijušas "nepieciešamības".
Arī šodien Pugačova, neskatoties uz dažādiem viedokļiem viņas fanu vidū, apgalvo, ka vienmēr ir likusi sevi pēdējā vietā, kad runa bijusi par cilvēkiem, kas viņai dārgi. Māksliniece pēc dabas ir pieradusi rūpēties par citiem un turpina to darīt vēl šodien.
"Es visu savu dzīvi esmu dzīvojusi citiem. Es par to nekad neesmu aizdomājusies. Laikam jau tā man ir vieglāk dzīvot. Tas mani tur virs ūdens. Bet kā tad es dzīvošu sev, savam priekam vai? Maksims dara manu dzīvi skaistāku - viņš ir jautrs, mēdz kaut ko uzdāvināt, izstāstīt, parādīt, rūpējas par mani. Es jūtu, ka arī manis dēļ dzīvo," pieticīgi saka sieviete, kas dzied.