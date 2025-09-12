"Nevajag nēsāt rozā brilles" - Kremlis nāk klajā ar paziņojumu
Nevajag "nēsāt rozā brilles" un cerēt uz "zibens ātruma rezultātiem" Ukrainas konflikta mierizlīguma sarunās, piektdien paziņoja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
"Atgādinu jums prezidenta Trampa vārdus - viņš arī sākumā domāja, ka situāciju varēs atrisināt vienā acumirklī, bet vēlāk saprata, ka tam nepieciešams vairāk laika," Peskovu citē aģentūra TASS.
Pēc Peskova teiktā, kara izbeigšanu kavējot eiropieši, un tas "nevienam nav noslēpums". Viņš norādīja, ka Krievija joprojām ir gatava miera dialogam, taču sarunās iestājusies pauze.
"Reuters" avoti ziņo, ka Krievijas prasības ietver to, lai Ukraina labprātīgi atteiktos no teritorijām Luhanskas un Doneckas apgabalos, kuras tā vēl kontrolē. Apmaiņā pret to Kremlis būtu gatavs apturēt karadarbību frontes līnijā Zaporižjas un Hersonas apgabalos, kurus iepriekš arī prasīja pilnībā nodot Krievijas kontrolē.
Turklāt Putins pieprasa, lai Ukraina atsakās no iestāšanās NATO, kā arī vēlas juridiski saistošas garantijas, ka ASV vadītais militārais alianse netiks paplašināts uz austrumiem. Tāpat viņš pieprasa Ukrainas neitralitāti, bruņoto spēku skaita ierobežošanu un Rietumu karaspēka neizvietošanu Ukrainā, pat ne kā miera uzturētāju.
Donalds Tramps, kurš savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja izbeigt karu 24 stundu laikā, bet pēc tikšanās ar Putinu Aļaskā paziņoja par viņa gaidāmajām sarunām ar Vladimiru Zelenski, pēdējā laikā kļuvis arvien pesimistiskāks par konflikta atrisinājuma iespējām, vēsta "NBC News", atsaucoties uz avotiem Baltajā namā.
Avoti norāda, ka Tramps gan vēl nav atteicies no dalības sarunās, taču tuvākajā nākotnē negaida nedz kara beigas, nedz Putina un Zelenska samitu.
Tajā pašā laikā Tramps nevēlas saasināt attiecības ar Putinu, jo uzskata, ka divu lielāko kodolvalstu līderiem nevajadzētu būt naidīgiem, vēsta "NBC News" avoti. Turklāt viņš vēlas saglabāt iespēju būt starpniekam konflikta noregulēšanā, lai saglabātu ietekmes sviras gan pār Maskavu, gan Kijivu.