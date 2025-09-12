"Neko tādu mūžā neesmu redzējis!" Iedzīvotājus sajūsmina Māra atradums mežā
Plašu iedzīvotāju sajūsmu sociālajos tīklos izraisījis Māra neticamais atradums mežā - vīrietis uzgājis sēņu vietu, kas burtiski bija "nosēta" ar gailenēm. "Te vajadzēja izkapti," par savu atradumu priecājas Māris.
"Draugi, es zinu, ka ar gailenēm vairāk pārsteigt nevar, bet es esmu pats šokā. Kopš bērnības eju sēņot - vectēvs ar vecmāti visu rādīja, mācīja. Bet šādu skatu es neesmu redzējis nevienā pasaku filmā. Šitādu kvantumu gaileņu es nekad mūžā neesmu redzējis," vietnē "Facebook" norāda Māris.
"Šie ir tikai pieci metri mežā iekšā. Tas ir vienkārši ārprāts, kas notiek. Unikums. Man tāds kvantums nemaz nav vajadzīgs, bet skatieties - tas ir ārprāts. Brauciet cilvēki uz Augšdaugavas novadu, ņemiet līdzi izkapti un grieziet sev gailenes," norāda vīrietis.
Marģers norāda, ka "Kurzeme šogad vienīgā atdalīta no gaileņu uzbrukuma". "Mums te ar nazis dilst no griešanas," pauž vīrietis. Bet Dainis iesmej, ka "mežu labi klājusi radiācija". Gita atklāj, ka viņai "omīte teica, ka daba trako tad, kad priekšā gaidāms bada gads". Bet Madara atklāj, ka arī viņa šādu sēņu vietiņu zinot. "Tur vajag lidaparātu, lai visas iznestu no meža, citādāk var bez mugurkaula palikt," pauž sēņotāja.
Jāpiebilst, ka Mārim, šķiet, sēnes seko ik uz soļa - vīrietis sociālajos tīklos vairākkārt dalījies ar iespaidīgu kvandumu meža velšu, kas priecē viņa sekotājus.