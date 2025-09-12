VIDEO: pārbiedēta sieviete savā virtuvē nofilmē paranormālas parādības
Soctīklos diskusiju izraisījis kāds video, kurā it kā fiksētas paranormālas parādības. Sievietes virtuvē notiek pagalam dīvainas lietas, kas viņai liek ņemt talkā telefonu un filmēt biedējošos notikumus.
Mūsdienās, kad daudziem ir pieejamas video montāžas programmas un privātajos kontos notiek dzīšanās pēc skatījumu skaita, cilvēki mēdz būt negodīgi un manipulē ar skatītājiem, bet nu spriediet paši.
Vairāk nekā minūti garais video sākas ar satrauktas sievietes elsošanu, kura filmē savu virtuvi, ik pa laikam klusi sakot - "Ak, mans Dievs!". Video jūtams, ka sieviete ir pārbiedēta un viņu kāds iztraucējis brīdī, kad mājas saimniece skatījusies krievu propagandas filmu "T-34", ko filmējis Aleksejs Sidorovs un kas vēsta par varonīgajiem sarkanarmiešiem Austrumu frontē, kas cīnās ar fašistiem. Kamera un skats ved atpakaļ uz guļamistabu un fonā pēkšņi dzirdama arī kāda vīrieša balss. "Kas pie velna tas bija?" saka kungs, reaģējot uz troksni virtuvē. Telefona kamera tiek pavērsta atpakaļ uz virtuves pusi, kur redzams, ka kāds ieslēdz un izslēdz apgaismojumu. Zīmīgi, ka istabā pie griestiem riņķo arī lampa, raisot sajūtas, ka mājā kaut kas nav īsti kārtībā, bet vīrietis mistiski ir pazudis un dzirdama tikai pārbiedētā sieviete. Varbūt viņš no piedzīvotā ir zaudējis samaņu un visu tālāko filmēšanu, kā arī tikšanos ar pārdabiskajiem spēkiem jāuzņemas sievietei vienai pašai.
Tālāk sieviete ar telefonu pamazām virzās atpakaļ uz virtuves pusi, kur raustās apgaismojums. Liels pārsteigums ir atvērtie skapīši un virtuves piederumu atvilktnes. Mitekļa iemītniece aizelsusies piever vienu no skapīšiem un atkal dodas atpakaļ uz guļamistabu.
Tad, sievietei par pārsteigumu, dzirdams, ka kāds viruvē aizver atvilktnes un izslēdz gaismu. Sieviete atkal dodas virtuves virzienā, lai nofilmētu, ka kāds paliecas ārā no tumšās telpas, pamudinot pārbiedēto mājas īpašnieci skaļi iekliegties.
Video vēstījums liecina par to, ka sākotnēji virtuvē visas skapīšu durvis un atvilktnes bija aizvērtas, kas tika fiksēts arī kamerā, tad nez kāpēc sieviete virzās prom uz guļamistabu, lai atkal atgrieztos virtuvē un pamanītu nekārtību un beigu galā arī kādu tēlu. Gan jau, ka tas bija kāds izsalcis fašists.
Lūk, ko par video saka daži no skatītājiem.
"Manas lielākās šaubas par šo video ir tādas, ka tas ir filmēts tā, ka var viegli ļaut otrai personai ielavīties virtuvē un iziet no tās, un viņu nevar redzēt kamerā. Vienkārši noskatieties video, paturot to prātā, un tas šķiet acīmredzami. Viņi nekad nefilmē tiešu skatu uz virtuvi, kad tur notiek aktivitātes, vienmēr tikai leņķī. Viņi arī ieiet un iziet no virtuves plašos leņķos, nekad neiet iekšā tā, lai visa virtuve būtu fokusā," komentēja kāds video skatītājs.
"Jā, tas ir 100% samontēts. Šādus ierakstus ir ļoti viegli apvienot. Iedomājieties, ka jums ir viens pilns ieraksts. Iedomāsimies, ka tas ir viens pilnībā nerediģēts ieraksts. Tagad, ja mēs to apvienotu, tas nozīmē, ka virs tā tiek pievienots vēl viens ieraksts brīdī, kad viņš iziet. Būtībā mēs varētu atskaņot sākotnējo ierakstu kā parādīts, bet tajā pašā laikā tur ļoti labi varētu būt atskaņojams arī otrs ieraksts vai pat audio celiņš. Es un mani draugi mēdzām veidot pārejas video parkūram un tamlīdzīgām lietām. Nekad neviens nevarēja pamanīt, ka tas ir montēts. Jo tiek izmantota darbība, izplūdums, zibens, drebēšanas/zemas kvalitātes neatbilstība. Tās visas ir norādes, ko mēs šeit redzam. Es patiesi ticu, ka es un mani draugi paši varētu to atkārtot. Pievērsiet uzmanību arī notikumu laika intervāliem un pagriezieniem video ierakstos, balstoties tikai uz savu pieredzi video rediģēšanā. Es varu 100% garantēt, ka šis ir sadalīts ieraksts, īpaši ņemot vērā izmantoto platleņķa efektu, kas padara kopējos kadrus nesaskaņotus ar apgaismojumu. Rediģējuma kvalitāti es vērtētu kā 7/10, bet pašreizējo iestudējumu — kā ļoti sliktu, 2/10. Turklāt, ja kamera kustas tā, it kā tā būtu burtiski pielīmēta pie cilvēka sejas, tas uzreiz rada aizdomas. Var redzēt, ka cilvēks redz tikai to, ko redz kamera, un reaģē tikai uz to, kas ir faktiskajā video, lai gan patiesībā, ja jūs turat kameru rokā, jūsu acis ir neatkarīgas un jūs skatāties apkārt ar galvu, vienlaikus nekustinot kameru, turklāt jums ir perifērā redze. Ar xxx video viņi ļoti cenšas simulēt, ka tas, ko redz kamera, burtiski ir tas, ko redz cilvēks. Tāpat kā tajos video, kur kamera ielūkojas aiz stūra, lai redzētu kaut ko spocīgu - kurš gan tā rīkotos? Vispirms palūrētu aiz stūra ar savu kameru, nevis savu seju? To ir diezgan grūti izskaidrot, bet es ceru, ka tas ir saprotami," savu viedokli norāda cits skatītājs.
"Tas, ka tas vienmēr, VIENMĒR notiek, man liek apšaubīt. Lielākā daļa video ir tik zemas kvalitātes, un tad mēs redzam šo video, kurā burtiski redzams kaut kas lūr ārā no sienas, mēs satraucamies, un tad brīnumainā kārtā video pēkšņi apraujas. Kāpēc viņi nekad neturpina ierakstīšanu un kārtīgi nenofilmē lūrētāju? Es varu tikai pieņemt, ka tas ir safabricēts un izmantots, lai maldinātu skatītājus un iegūtu klikšķus. Apkaunojoši. Mums visiem vajadzētu sev pajautāt, kāpēc kāds, kurš ieraksta, nogriež video brīdī, kad notiek kaut kas svarīgs, nevis akli tic tam, ko viņi mums stāsta. Tikai tāpēc, ka tik daudzi cilvēki, šķiet, nav uzmanīgi noskatījušies video, beigās, kad virtuvē nodziest gaisma, kaut kas parādās, tieši pirms sieviete iekliedzas un video pārtrūkst," skarbs ir cits komentētājs.