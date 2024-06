Ārsts atklāj frāzes, ko visbiežāk cilvēki pasaka pirms nāves

Cilvēki, kuri apzinās nāves tuvošanos, bieži dažādās variācijās pauž iepriekšminētos vārdus, teic Mukherdžē, godalgotās 2011. gada grāmatas “Visu slimību imperators: vēža biogrāfija” (“The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer).