Soctīklos izsmej Krievijas armiju: parādījies video, kurā krievi kaut ko dara ar ASV karogu
Internetā izsmej Krievijas armiju pēc tam, kad parādījās video, kurā Krievijas bruņutransportieris ar ASV karogu uzbrūk Ukrainas pozīcijām. Tieši ar amerikāņu ieročiem Ukrainas bruņotie spēki regulāri iznīcina krievus.
Krievijas armija ir padarījusi sevi par apsmieklu, kļūstot par ironijas un izsmiekla objektu sociālajos tīklos. Krievi bruņutransportierī mēģināja uzbrukt Ukrainas pozīcijām frontes dienvidu virzienā. "Z" armija uz bruņutehnikas pakāra Krievijas un ASV karogus un devās uzbrukumā, parādot to video. Lietotāji norāda uz krievu rīcības klajo absurdu, jo ASV ikdienā piegādā Ukrainai augstas precizitātes ieročus, kas masveidā iznīcina un sakropļo Krievijas karavīrus, un viņi uz bruņumašīnām pakāra tās valsts simbolus, ko paši sauc par ienaidniekiem.
Video ar "uzbrukuma" epizodi parādījās tieši Volodimira Zelenska un Donalda Trampa tikšanās dienā, kas situācijai piešķīris īpaši komisku nokrāsu.
Soctīklos atkal izsmej Krieviju
Propagandas kanāla "RT" publicētajos materiālos redzams bruņutransportieris, kas, kā apgalvots, ir amerikāņu M113, kas "steidzas kaujā" zem Krievijas Federācijas un Amerikas Savienoto Valstu karogiem. Pēc video autoru sniegtās informācijas, tehniku žurnālistiem nodevuši 70. motorizētā strēlnieku pulka tankisti. Saskaņā ar OSINT analītiķu datiem, bruņutehnikas maršruts veda no Verboves ciema uz Malajas Tokmačkas pusi Zaporižjas apgabalā.
Spriežot pēc pieejamajiem kadriem, uzbrukums noticis 12. augustā. Tomēr drīz vien tika apšaubīts pat bruņutransportiera tips: vērīgi lietotāji norādīja, ka bruņutransportieris vairāk atgādina krievu BTR-MDM "Rakushka" nekā amerikāņu M113.
Ienaidnieka karogs kā "starpnieka kara" simbols
Amerikāņu karoga izmantošana uz Krievijas bruņumašīnām ir izraisījusi neizpratni pat valdībai lojālu militāro blogeru vidū. Visa kara laikā Kremļa oficiālā retorika pārliecināti ir dēvējusi ASV par "galveno ienaidnieku", nosodījusi "starpnieku karu" un jebkādus kontaktus ar Rietumiem kā nodevību. Tomēr tagad, kad frontē nav skaidru panākumu, it kā ienaidnieka karogs pēkšņi parādījies virs pašu krievu karavīru galvām.
Uz video reaģējis arī Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks, nosaucot to par "galēju nekaunību": "Patiesībā krievi savā teroristiskajā, plēsīgajā karā izmanto Amerikas Savienoto Valstu simbolus. Tā ir galēja nekaunība."
Forma bez satura
Šis simboliskais žests, šķiet, bija domāts kā propagandas efekts, taču tā vietā tas izraisīja plašu izsmieklu, arī Krievijā. Tas notiek laikā, kad ASV turpina piegādāt ieročus Ukrainai, ar kuriem frontē tiek iznīcināti un sakropļoti Krievijas spēki.
Komentētāji internetā norāda, ka šāda ASV simbolikas izmantošana Krievijas pusē tikai akcentē kara absurdu un Krievijas propagandas pretrunīgo būtību.