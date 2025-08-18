Tramps pirms tikšanās ar Zelenski: es zinu, ko daru
ASV prezidents Donalds Tramps uzsvēris savus panākumus miera nodrošināšanā pirms, iespējams, nozīmīgākajām sarunām par Ukrainu.
Kā zināms, šodien Tramps sagaidīs Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Baltajā namā. Paredzēts, ka viņu divpusējā tikšanās Ovālajā kabinetā sāksies plkst. 13.15 (plkst. 20.15 pēc Latvijas laika). Savukārt plkst. 14.00 (plkst. 21.00 pēc Latvijas laika) Tramps sagaidīs Eiropas līderus, pēc tam paredzēta kopīga fotografēšanās. Daudzpusējās tikšanās sākums plānots plkst. 15.00 (plkst. 22.00 pēc Latvijas laika).
Kopā ar Zelenski ar Trampu tiksies arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjere Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rute. Tikšanās notiks trīs dienas pēc Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samita Aļaskā.
Pirms nozīmīgās sarunas ASV līderis publicēja ierakstu platformā "Truth Social", apgalvojot, ka zina, ko dara.
Tramps paziņoja, ka viņš “ir šeit tikai, lai apturētu [Ukrainas karu], nevis lai to turpinātu vēl tālāk.” Viņš arī kritizēja medijus, īpaši izceļot Wall Street Journal, par viņa pieejas nosodīšanu gaidāmajai tikšanās reizei ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
“Es precīzi zinu, ko daru, un man nav vajadzīgi padomi no cilvēkiem, kuri gadiem ilgi strādājuši pie visiem šiem konfliktiem, bet nekad nav spējuši neko izdarīt, lai tos apturētu,” rakstīja Tramps, apgalvojot, ka “neskatoties uz visiem maniem skaudīgajiem kritiķiem, es to paveikšu.”
Tramps atkārtoti sevi dēvējis par “galveno miera nesēju” savas otrās prezidentūras laikā.
“Esmu atrisinājis sešus karus sešu mēnešu laikā, viens no tiem varēja izvērsties par kodolkatastrofu, un tomēr man jālasa un jāklausās, kā Wall Street Journal un daudzi citi, kuriem patiesībā nav ne jausmas, stāsta, ka visu, ko daru saistībā ar Krievijas/Ukrainas jucekli, es daru nepareizi,” Tramps rakstīja jaunā ierakstā sociālajos tīklos.