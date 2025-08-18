Atklāts, ko Melānija Trampa rakstīja vēstulē Putinam
Pēc Donalda Trampa sarunām ar Vladimiru Putinu Baltais nams publiskojis vēstuli, kuru ASV pirmā lēdija Melānija Trampa adresējusi Krievijas vadītājam.
“Katram bērnam sirdī ir vieni un tie paši klusie sapņi – neatkarīgi no tā, vai viņš piedzimis kādas valsts lauku nostūrī vai greznā pilsētas centrā. Viņi sapņo par mīlestību, iespējām un drošību no briesmām,” pausts Melānijas rakstītajā vēstulē, ko publiskojis Baltais nams.
“Kā vecākiem mums ir pienākums kopt nākamās paaudzes cerību. Kā līderiem mūsu atbildība par bērniem sniedzas pāri šaurām ērtībām. Nenoliedzami, mums jācīnās par pasauli, kurā valda cieņa – lai ikviens cilvēks pamostos mierā un lai pati nākotne būtu droši aizsargāta.”
Viņa turpināja: “Mūsdienu pasaulē daži bērni ir spiesti nest sevī klusus smieklus – neskartus no apkārtējās tumsas –, kā klusu spītu pret spēkiem, kas varētu laupīt viņu nākotni. Putina kungs, jūs varat vienpersoniski atjaunot šo melodisko bērnu smieklu skanējumu. Sargājot bērnu nevainību, jūs darīsiet vairāk nekā tikai kalposiet Krievijai – jūs kalposiet visai cilvēcei.”
“Šāda drosmīga ideja pārkāpj visas cilvēku šķelšanās robežas, un jūs, Putina kungs, esat spējīgs īstenot šo vīziju ar viena paraksta palīdzību. Ir pienācis laiks,” vēstule noslēdzās.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien telefonsarunā ar Trampu izteica pateicību pirmajai lēdijai.
ANO Cilvēktiesību birojs norādījis, ka Krievija kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā ir izraisījusi ciešanas miljoniem ukraiņu bērnu un pārkāpusi viņu tiesības.
Tomēr, vēstulei kļūstot populārai internetā, kritiķi ātri norādīja, ka tā ir ne tikai pārāk vispārīga attiecībā uz bērniem, par kuriem rakstījusi Melānija Trampa, bet arī daudzi sākuši apšaubīt, vai vēstuli nav radījis mākslīgais intelekts.
Demokrātu stratēģis Kīts Edvards vietnē “X” rakstīja, ka vēstulē “ir daudz vārdu, bet maz jēgas” un ka to “droši vien ir sarakstījis mākslīgais intelekts.”
Kāds lietotājs lūdza “X” MI tērzētājrobotam Grok dot savu vērtējumu par to, vai vēstule ir mākslīgā intelekta radīta. Bots atbildēja, ka saturs “visticamāk 85 procentos ir ģenerēts ar MI, ar nelielām cilvēka izmaiņām tonim.”