Novadu ziņas
Šodien 16:42
VIDEO: Vidzemes pusē kāds ķepainis ticis pie lielā laimesta - 10 litru pilna medus spaiņa
Kāds lācis Smiltenes pusē ticis pie lielā laimesta - netālu no dzīvnieku barotavas viņš uzdūries 10 litru pilnam medus spainim, kura saturu ar gardu muti arī notiesājis.
Kā norāda mednieks, viņa pagrabā jau kādus gadus četrus atradies medus spainis, kas stāvējis tur bez pielietojuma. Tā nu viņš kādu dienu izlēma saldo spaiņa saturu izdāļāt meža dzīvniekiem, klusi cerot, ka medu varētu saost arī lācis.
Un viņa cerības piepildījās - neilgi pēc medus spaiņa novietošanas netālu no dzīvnieku barotavas, to pamanīja aptuveni trīs gadus vecs jaunulis. Ziņkārīgais lācis sākotnēji it kā piesardzīgi izpētīja akārtni, bet jau nedaudz vēlāk nosēdās pie medus spaiņa un sāka mieloties ar tā saturu, gan iebāžot spainī purnu, gan smeļot to laukā ar ķepu. Kā liecina unikālie video kadri, ķepainis medus spaini iztukšoja divos piegājienos.