Zarnu izmeklējums – kolonoskopija. Gastroenteroloģe stāsta, kāpēc zarnas jāpārbauda visiem jau 45 gadu vecumā

Gatavoties kolonoskopijai jāsāk jau septiņas dienas pirms izmeklējuma, pārskatot savu ēdienkarti un izslēdzot no tās produktus, kas kuņģa-zarnu traktā uzkavējas ilgāk. Nedēļu pirms izmeklējuma nedrīkst ēst rupjmaizi, pilngraudu maizi, pilngraudu makaronus, brūnos un savvaļas rīsus, auzu un citas graudaugu pārslas, kvinoju, kukurūzu, kuskusu, zirņus, pupas, lēcas, visu veidu dārzeņus, sēnes, sīpolus un citus šķiedrvielas saturošus produktus. Īpaši jāizvairās no sēklām, riekstiem, augļiem un ogām ar mizu, jo to klātbūtne zarnu traktā kolonoskopijas laikā būtiski apgrūtina izmeklējumu. Varētu šķist, ka tad jau nedrīkst ēst neko, tomēr tā nav taisnība; jāēd tādi produkti, kurus ātri izvada no kuņģa-zarnu trakta: baltmaize, krekeri, sausiņi, baltie rīsi, pankūkas un vafeles no baltajiem miltiem, gaļa bez ādas un cīpslām, zivis, olas, piena produkti.