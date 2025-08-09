Traģiska avārija un milzīgs sastrēgums uz Tallinas šosejas: pie Kadagas vieglās un kravas automašīnas sadursmē gājis bojā cilvēks
Avārija pie Kadagas (foto: "Sadursme" / "Instagram")
Sestdien uz Tallinas šosejas (A1) Ādažu novadā, pie Kadagas, noticis satiksmes negadījums, kura rezultātā viens cilvēks gājis bojā, paziņoja Valsts policija (VP).

Policija plkst.15.55 saņēma izsaukumu par kravas transportlīdzekļa un vieglās automašīnas sadursmi uz Tallinas šosejas. Sadursmē gūto traumu rezultātā vieglās automašīnas vadītājs miris.

Pēc policijas rīcībā šobrīd esošās informācijas slimnīcā nav nogādāts neviens cietušais.

VP atzīmēja, ka šobrīd satiksme notiek pa vienu joslu. Aculiecinieki vēsta par milzīgo rindu.

Milzīgais sastrēgums uz Tallinas šosejas pēc avārijas pie Kadagas (foto: ekrānuzņēmums no "Sadursme" / "Instagram")
Savukārt VSIA "Latvijas valsts ceļi" publiskotā informācija tviterī liecina, ka negadījums noticis Tallinas šosejas 14.kilometrā.

